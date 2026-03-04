Владимир Путин
4 марта, 04:51

Японии посоветовали повернуть лицо к России из-за блокировки Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Китайские журналисты из Baijiahao проанализировали последствия ближневосточного кризиса для Японии. По их мнению, Токио столкнулся с серьёзными экономическими проблемами после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Страна, критически зависящая от импорта энергоносителей из региона, оказалась в уязвимом положении: стратегических запасов нефти хватит лишь на несколько месяцев, а пополнить их негде.

Обозреватели подчёркивают, что японская промышленность рискует остановиться, а цены на бензин для населения уже резко выросли. Причиной кризиса они называют энергетическую ловушку, в которую Япония загнала себя сама, поддержав санкции против России и сократив поставки из РФ. Теперь последний доступный источник топлива — Ближний Восток — оказался под угрозой.

В сложившейся ситуации китайские эксперты советуют Токио пересмотреть отношения с Москвой, поскольку Япония нуждается в России больше, чем когда-либо.

В Ормузском проливе застряли сотни танкеров после заявлений Ирана
Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Он отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Япония
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
