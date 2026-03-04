В Ормузском проливе застряли сотни танкеров после заявлений Ирана

В Ормузском проливе образовалась гигантская пробка из судов с нефтью и сжиженным природным газом. Сотни танкеров встали на якорь по разные стороны пролива после того, как Корпус стражей исламской революции заявил о полном контроле над ним.

Обычно через пролив ежедневно проходит от 200 до 300 судов с полезными ископаемыми из стран Персидского залива. Это 17–20 миллионов баррелей нефти и около 300 миллионов кубометров СПГ в сутки. Протяжённость пролива — примерно 190 километров, ширина варьируется от 39 до 95 километров.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Он отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива.