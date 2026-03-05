Пентагон планирует вести операцию против Ирана минимум 100 дней

Соединённые Штаты планируют вести военные действия против Ирана как минимум на протяжении ста дней, следует из внутренних документов Пентагона. Для поддержки операций привлекают дополнительный персонал, в том числе разведчиков. Об этом сообщило издание Politico.

Представители Центрального командования ВС США попросили направить «в штаб-квартиру командования в Тампе дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении как минимум 100 дней. Запрос СЕНТКОМа указывает на возможное существенное продление операции США против Ирана по сравнению с первоначально заявленными четырьмя неделями.

Привлечение дополнительных специалистов также свидетельствует о том, что американская администрация не была полностью готова к последствиям конфликта. В поддержку этого тезиса Politico сообщает, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания помощи гражданам страны в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что попытки США срочно увеличить ресурсы для эвакуации граждан и расширить численность военных, занимающихся разведкой, показывают, что администрация президента Дональда Трампа не была полностью готова к более масштабному конфликту с Ираном. Госдепартамент направляет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев, а Пентагон спешно увеличивает численность военнослужащих, задействованных в сборе разведывательной информации.