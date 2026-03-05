Владимир Путин
5 марта, 08:10

Пентагон планирует вести операцию против Ирана минимум 100 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Соединённые Штаты планируют вести военные действия против Ирана как минимум на протяжении ста дней, следует из внутренних документов Пентагона. Для поддержки операций привлекают дополнительный персонал, в том числе разведчиков. Об этом сообщило издание Politico.

Представители Центрального командования ВС США попросили направить «в штаб-квартиру командования в Тампе дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении как минимум 100 дней. Запрос СЕНТКОМа указывает на возможное существенное продление операции США против Ирана по сравнению с первоначально заявленными четырьмя неделями.

Привлечение дополнительных специалистов также свидетельствует о том, что американская администрация не была полностью готова к последствиям конфликта. В поддержку этого тезиса Politico сообщает, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания помощи гражданам страны в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что попытки США срочно увеличить ресурсы для эвакуации граждан и расширить численность военных, занимающихся разведкой, показывают, что администрация президента Дональда Трампа не была полностью готова к более масштабному конфликту с Ираном. Госдепартамент направляет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев, а Пентагон спешно увеличивает численность военнослужащих, задействованных в сборе разведывательной информации.

