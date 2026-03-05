Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 07:36

Sohu: Конфликт на Ближнем Востоке выходит из-под контроля США

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Китайские эксперты заявили, что военная операция США и Израиля против Ирана идёт не по американскому плану. Уже почти неделю продолжаются удары, но Иран отвечает мощными ракетными атаками по Израилю и военным базам США в регионе Персидского залива.

По данным китайского издания Sohu, перевод которого приводит РИА «ФедералПресс», удары пришлись по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне, базе ВВС Аль-Удейд в Катаре и другим объектам. Повреждение радара раннего предупреждения усилило опасения за надёжность системы ПВО союзников.

Ликвидация верховного лидера Али Хаменеи не привела к коллапсу иранской системы управления. Власть в стране сохранила целостность, военные решения продолжают принимать оперативно.

Иран применяет гиперзвуковые ракеты «Фатх» для прорыва ПВО противника. Китайские аналитики предупреждают — при затягивании конфликта у США могут возникнуть проблемы с запасами средств ПВО, а Израиль вынужден будет оставаться в состоянии постоянной боевой готовности.

«Если стороны надеются на быстрое подавление противника, их ждут неожиданные манёвры. Всё зависит от того, осознают ли участники конфликта риски дальнейшей эскалации», — резюмировали в Китае.

Ранее ветерана корпуса морской пехоты США Брайана МакГинниса насильно вышвырнули из зала Сената после того, как он выступил против военных действий в Иране. Инцидент произошёл 4 марта во время слушаний подкомитета по текущей боеготовности объединённых сил.

Лия Мурадьян
