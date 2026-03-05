Ветерана морпехов США выкинули из Сената за критику войны с Ираном
Ветерана корпуса морской пехоты США Брайана МакГинниса насильно вышвырнули из зала Сената после того, как он выступил против военных действий в Иране. Инцидент произошёл 4 марта во время слушаний подкомитета по текущей боеготовности объединённых сил.
По данным Washington Examiner, МакГиннис, одетый в военную форму, выкрикнул: «Никто не хочет воевать за Израиль», когда перед комитетом выступали американские генералы. После этого офицеры применили силу и буквально выкинули его из помещения. Тот пытался сопротивляться и в результате инцидента получил травму руки.
Ветерана морпехов США выкинули из сената. Видео © Х / Thrilla the Gorilla
В итоге законодатели не смогли ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Для вынесения инициативы на полноценное рассмотрение требовалось большинство голосов, однако проект так и не набрал необходимой поддержки.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанося удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали уже 1045 человек. Иранский лидер — аятолла Али Хаменеи погиб под ударами бомб в первый же день атаки.
Обложка © Х / Thrilla the Gorilla