Ветерана морпехов США выкинули из Сената за критику войны с Ираном

Ветерана корпуса морской пехоты США Брайана МакГинниса насильно вышвырнули из зала Сената после того, как он выступил против военных действий в Иране. Инцидент произошёл 4 марта во время слушаний подкомитета по текущей боеготовности объединённых сил.

По данным Washington Examiner, МакГиннис, одетый в военную форму, выкрикнул: «Никто не хочет воевать за Израиль», когда перед комитетом выступали американские генералы. После этого офицеры применили силу и буквально выкинули его из помещения. Тот пытался сопротивляться и в результате инцидента получил травму руки.

Ветерана морпехов США выкинули из сената. Видео © Х / Thrilla the Gorilla

В итоге законодатели не смогли ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Для вынесения инициативы на полноценное рассмотрение требовалось большинство голосов, однако проект так и не набрал необходимой поддержки.