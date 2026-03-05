Сенат США не смог ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

Попытка ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа провалилась в Сенате. Законодатели не поддержали резолюцию, которая предусматривала прекращение американской военной операции против Ирана и запрет на использование вооружённых сил без одобрения Конгресса.

Как сообщает NBC News, в ходе процедурного голосования 47 сенаторов высказались «за», 53 – «против». Для вынесения инициативы на полноценное рассмотрение требовалось большинство голосов, однако проект так и не набрал необходимой поддержки.

Документ основывался на резолюции о военных полномочиях 1973 года, согласно которой президент обязан консультироваться с Конгрессом перед началом боевых действий за рубежом. В случае с Ираном, как утверждают сторонники инициативы, таких консультаций не проводилось. Более того, закон допускает проведение ограниченных операций без санкции Конгресса лишь в течение 60 дней, после чего возможна 30-дневная отсрочка для вывода войск.

Также президент обязан в течение 48 часов после развёртывания войск направить письменный отчёт законодателям с объяснением своих действий. В понедельник Трамп направил руководству Конгресса письмо, в котором подчеркнул, что удары по Ирану «имели ограниченный масштаб», были нацелены на минимизацию жертв, сдерживание потенциальных атак и снижение риска эскалации.

Теперь ожидается, что в четверг аналогичный вопрос рассмотрит Палата представителей США.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп продлил американские санкции против Ирана ещё на год. Ограничения действуют с 1995 года и запрещают компаниям США работать в нефтегазовом секторе страны, поскольку в Вашингтоне считают политику Тегерана угрозой национальной безопасности. В документе подчёркивается, что ракетные разработки, региональная активность и поддержка вооружённых группировок со стороны Ирана остаются серьёзным вызовом для США.