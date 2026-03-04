Владимир Путин
4 марта, 19:57

Трамп продлил на год санкции США против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanlens

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана на один год. Об этом сообщается в уведомлении в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Эти санкции ввели ещё в 1995 году и неоднократно дополняли. Они запрещают американским компаниям работать в нефтегазовом секторе Ирана. В документе говорится, что действия и политика иранских властей, включая разработку ракетного оружия, агрессивную кампанию в регионе, поддержку террористических группировок и деятельность КСИР, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Штатов.

Согласно документу, «чрезвычайное положение» в отношении Ирана, объявленное в 1995 году, останется в силе после 15 марта 2026 года.

Ранее Россия и Китай заблокировали программу работы Совета Безопасности ООН на март. Причиной стала попытка США включить в документ брифинг Комитета 1737 по санкциям против Ирана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

