4 марта, 14:40

Секретный канал: Иранская разведка вышла на ЦРУ с предложением закончить войну

NYT: Разведка Ирана предложила ЦРУ обсудить прекращение огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Иран попытался наладить контакт с американской разведкой, чтобы остановить боевые действия США и Израиля. По данным The New York Times, сотрудники Министерства разведки Ирана вышли на ЦРУ уже 1 марта — на второй день после начала операции.

Источники издания утверждают, что Тегеран предложил обсудить условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Однако в Вашингтоне к этому отнеслись скептически: в администрации США поставили под сомнение, что стороны действительно готовы к дипломатии в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном — по его мнению, окно для дипломатии захлопнулось. Американский лидер заявил, что иранское руководство больше не существует как субъект переговоров, поэтому обсуждать что-либо уже бессмысленно. Также, по его словам, у республики после серии бомбёжек не осталось противовоздушной обороны, ВВС и ВМС.

