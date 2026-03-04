«Заманчивая возможность»: Созвон Нетаньяху и Трампа 23 февраля запустил войну с Ираном

США и Израиль договорились о начале военной операции против Ирана во время телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 23 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, глава еврейского государства сообщил хозяину Овального кабинета, что 28 февраля состоится встреча Верховного лидера Ирана Али Хаменеи с советниками. Возможность нанести удар по нему оказалась настолько заманчивой, что лидеры двух стран решили её не упускать.

Лидеры встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону за два месяца до нападения, рассказали американские и израильские чиновники. Но именно разговор Трампа и Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, положившим начало войне, которая «изменила Ближний Восток». Глава Белого дома склонялся к удару по Ирану ещё до получения разведданных о Хаменеи, но окончательное решение о сроках принял после звонка премьер-министра.

Ранее стало известно, что израильские спецслужбы задолго до убийства аятоллы Али Хаменеи отслеживали его перемещения благодаря взлому камер дорожного движения. Доступ к этой информации позволил «Моссаду» установить маршруты следования и места нахождения Верховного лидера Ирана, включая его встречу с советниками 28 февраля. Кроме того, перед атакой израильские спецслужбы вывели из строя телефонные вышки в районе резиденции Хаменеи. Из-за этого охрана политика не смогла вовремя получить сигнал тревоги о начале удара со стороны США и Израиля.