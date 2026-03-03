Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 10:24

«‎Моссад» взломал дорожные камеры в Тегеране для слежки и убийства Хаменеи

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Израильские военные знали от «‎Моссада» маршруты следования и места нахождения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи задолго до его убийства. Доступ к такой информации был получен после взлома камер дорожного движения, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Почти все дорожные камеры в Тегеране были взломаны несколько лет назад, их изображения шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля… Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса», — говорится в тексте.

Кроме того, израильские спецслужбы вывели из строя телефонные вышки на улице вблизи резиденции Хаменеи. Поэтому охрана политика не смогла вовремя получить сигнал тревоги о начавшейся атаке США и Израиля, отмечается в публикации. Один из работников «Моссада» признался изданию, что до нападения на Иран его служба знала Тегеран «так же хорошо, как Иерусалим».

Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России
Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России

Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. А 2 марта от полученных ран умерла его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Тегеран начал ответные удары, отправляя ракеты и дроны по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к избранию нового верховного лидера.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar