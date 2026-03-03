«‎Моссад» взломал дорожные камеры в Тегеране для слежки и убийства Хаменеи

Израильские военные знали от «‎Моссада» маршруты следования и места нахождения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи задолго до его убийства. Доступ к такой информации был получен после взлома камер дорожного движения, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Почти все дорожные камеры в Тегеране были взломаны несколько лет назад, их изображения шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля… Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса», — говорится в тексте.

Кроме того, израильские спецслужбы вывели из строя телефонные вышки на улице вблизи резиденции Хаменеи. Поэтому охрана политика не смогла вовремя получить сигнал тревоги о начавшейся атаке США и Израиля, отмечается в публикации. Один из работников «Моссада» признался изданию, что до нападения на Иран его служба знала Тегеран «так же хорошо, как Иерусалим».

Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. А 2 марта от полученных ран умерла его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Тегеран начал ответные удары, отправляя ракеты и дроны по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к избранию нового верховного лидера.