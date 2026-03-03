Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России

Бочаров пояснил, что в Тегеране рассчитывают: если ущерб будет ощутимым и для американской стороны, это может снизить вероятность подобных операций в будущем. При этом, добавил он, текущие инструменты давления, включая удары по арабским странам, могут дать обратный эффект и усилить их поддержку действий США. Он также отметил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший в результате ударов в первые часы военной операции Израиля и США, может стать мучеником для религиозной части иранского общества. Но к глобальным изменениям его гибель не приведёт, считает востоковед.