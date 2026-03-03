Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli
Иран готов нести серьёзные издержки в противостоянии с США, рассчитывая нанести ущерб Вашингтону. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. По его словам, иранские власти допускают значительные потери, включая среди представителей политической и военной элиты.
«Иранские власти готовы к серьёзным издержкам. Они понимают: ущерб стране будет нанесен значительный, возможны новые потери среди политиков, военных и ученых», — отметил эксперт.
Бочаров пояснил, что в Тегеране рассчитывают: если ущерб будет ощутимым и для американской стороны, это может снизить вероятность подобных операций в будущем. При этом, добавил он, текущие инструменты давления, включая удары по арабским странам, могут дать обратный эффект и усилить их поддержку действий США. Он также отметил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший в результате ударов в первые часы военной операции Израиля и США, может стать мучеником для религиозной части иранского общества. Но к глобальным изменениям его гибель не приведёт, считает востоковед.
Бочаров добавил, что в краткосрочной перспективе Россия способна выиграть от роста цен на нефть, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. Но этот выигрыш, по его оценке, вряд ли перекроет политические издержки.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.