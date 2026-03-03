Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 06:58

Востоковед объяснил последствия гибели Хаменеи и войны Ирана с США для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli

Иран готов нести серьёзные издержки в противостоянии с США, рассчитывая нанести ущерб Вашингтону. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. По его словам, иранские власти допускают значительные потери, включая среди представителей политической и военной элиты.

«Иранские власти готовы к серьёзным издержкам. Они понимают: ущерб стране будет нанесен значительный, возможны новые потери среди политиков, военных и ученых», — отметил эксперт.

Бочаров пояснил, что в Тегеране рассчитывают: если ущерб будет ощутимым и для американской стороны, это может снизить вероятность подобных операций в будущем. При этом, добавил он, текущие инструменты давления, включая удары по арабским странам, могут дать обратный эффект и усилить их поддержку действий США. Он также отметил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший в результате ударов в первые часы военной операции Израиля и США, может стать мучеником для религиозной части иранского общества. Но к глобальным изменениям его гибель не приведёт, считает востоковед.

Бочаров добавил, что в краткосрочной перспективе Россия способна выиграть от роста цен на нефть, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. Но этот выигрыш, по его оценке, вряд ли перекроет политические издержки.

Пентагон сообщил о ликвидации инфраструктуры элитных войск Ирана
Пентагон сообщил о ликвидации инфраструктуры элитных войск Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.


Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar