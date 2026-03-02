От Ирана до Кубы один Трамп? Станет ли Остров свободы разменной монетой в большой игре США

Куба может оказаться следующей мишенью Соединённых Штатов Америки, рассказал Life.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он объяснил, что этот сценарий обсуждается давно и вписывается в общий паттерн действий Вашингтона.

«Про Кубу говорят уже очень давно как про следующую цель США. В настоящий момент все сосредоточены на Иране, в том числе и американские военные. Если есть какие-то невоенные варианты действий по Кубе, что-нибудь по типу Венесуэлы, в таком случае это очень возможно в ближайшее время. Если таких вариантов у них не будет, тогда придётся подождать с этим делом», — заявил Дробницкий.

По его словам, Куба вписывается в очевидный перечень стран, которые США стремятся вытеснить из сферы влияния других держав.

Идёт довольно последовательная попытка выбить китайских клиентов, практически всех, какие есть. На этом была основана китайская экспансия. Очевидно, что Венесуэла, Панама, Иран, Куба — это очевидный рисунок, очевидный паттерн поведения. Поэтому про Кубу все так и говорят. Дмитрий Дробницкий Политолог, американист

При этом политолог подчеркнул, что серьёзное военное вмешательство в отношении Кубы маловероятно. Однако невоенные сценарии, аналогичные венесуэльскому, вполне возможны. Всё будет зависеть от наличия у США соответствующих рычагов и разведданных.

«Если удастся расправиться с Кубой таким образом, как примерно расправились с Венесуэлой, то есть без большой военной операции, скорее разведывательно-диверсионной операцией, под Кубой и так далее, то вполне возможно, что действительно следующей целью будет и Куба», — отметил Дробницкий.

По его мнению, это всё вместе очень сильно зависит от того, как будут действовать операции против Ирана в ближайшие недели, как будет действовать Конгресс. Потому что есть определённого рода желание и у демократов, и у республиканцев принять резолюцию о военных полномочиях, на которые вообще-то Конгресс даёт разрешение — он объявляет войну, даёт разрешение на использование вооруженных сил за рубежом, добавил эксперт.

Там есть определённого рода оговорки, но если Конгресс берётся за принятие резолюции о военных полномочиях, например, по поводу Ирана, то очевидно, что в дальнейшие действия и в отношении Кубы, и в отношении кого бы то ни было ещё, Конгресс постарается контролировать. Это то, что будет делать Конгресс в самое ближайшее время Дмитрий Дробницкий политолог, американист

Ранее сообщалось, что американские власти не исключают начала военной операции против Кубы, вдохновляясь успешными действиями в Венесуэле и Иране. Президент США Дональд Трамп и его советники уверены, что «у них всё получается и всё идёт как надо». Глава Белого дома окрылён действиями американских военных в Венесуэле и считает, что он первый лидер США, которому удалось подступиться к решению подобных «вопросов». Президент мнит себя лучшим политиком и ожидает, что его внешнеполитические «успехи» превзойдут достижения Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана.