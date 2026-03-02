США и Израиль продолжат тактику ликвидации для ослабления Ирана, считает востоковед

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о серьёзном ослаблении власти в стране, уверена востоковед Елена Супонина. По её словам, спецслужбы США и Израиля смогли получить данные о местонахождении духовного лидера, укрывавшегося в защищённых местах, только благодаря агентуре внутри ИРИ и в его ближайшем окружении.

Однако политическая система в Иране не держится на одном человеке. К тому же, несмотря на тяжесть удара, народ сплотится, а военно-политическое руководство выберет нового духовного лидера по предусмотренной процедуре. А США и Израиль, по мнению эксперта, продолжат тактику ликвидаций, пока не вычленят среди иранских лидеров тех, с кем будет удобно вести переговоры.

«Оппозиция раздроблена. Скорее всего, американцы и израильтяне будут делать ставку на кого-то внутри Ирана. На представителей нынешней власти. По типу того, что было в Венесуэле», — отметила востоковед в беседе с «Царьградом».