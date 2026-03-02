США и Израиль продолжат тактику ликвидации для ослабления Ирана, считает востоковед
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о серьёзном ослаблении власти в стране, уверена востоковед Елена Супонина. По её словам, спецслужбы США и Израиля смогли получить данные о местонахождении духовного лидера, укрывавшегося в защищённых местах, только благодаря агентуре внутри ИРИ и в его ближайшем окружении.
Однако политическая система в Иране не держится на одном человеке. К тому же, несмотря на тяжесть удара, народ сплотится, а военно-политическое руководство выберет нового духовного лидера по предусмотренной процедуре. А США и Израиль, по мнению эксперта, продолжат тактику ликвидаций, пока не вычленят среди иранских лидеров тех, с кем будет удобно вести переговоры.
«Оппозиция раздроблена. Скорее всего, американцы и израильтяне будут делать ставку на кого-то внутри Ирана. На представителей нынешней власти. По типу того, что было в Венесуэле», — отметила востоковед в беседе с «Царьградом».
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
