Песков анонсировал международный разговор Путина по иранскому кризису
Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства на сегодня запланированы международные контакты, но детали он пока не стал раскрывать.
«Как минимум об одном, я думаю, мы в середине дня поделимся информацией — после того, как он пройдёт, сейчас не буду анонсировать. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана», — сказал Песков.
Также Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, завершившихся прямой агрессией утром 28 февраля. В Кремле разочарованы тем, что диалог, несмотря на сообщения о существенном прогрессе, деградировал до военных действий. Сейчас Москва поддерживает контакт с Тегераном и другими сторонами, вовлечёнными в эскалацию на Ближнем Востоке.
