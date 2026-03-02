Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 09:48

Песков анонсировал международный разговор Путина по иранскому кризису

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства на сегодня запланированы международные контакты, но детали он пока не стал раскрывать.

«Как минимум об одном, я думаю, мы в середине дня поделимся информацией — после того, как он пройдёт, сейчас не буду анонсировать. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана», — сказал Песков.

Володин назвал Путина преимуществом России
Володин назвал Путина преимуществом России

Также Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, завершившихся прямой агрессией утром 28 февраля. В Кремле разочарованы тем, что диалог, несмотря на сообщения о существенном прогрессе, деградировал до военных действий. Сейчас Москва поддерживает контакт с Тегераном и другими сторонами, вовлечёнными в эскалацию на Ближнем Востоке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar