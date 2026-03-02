Песков анонсировал международный разговор Путина по иранскому кризису

Российский лидер Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор по ситуации вокруг Ирана, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства на сегодня запланированы международные контакты, но детали он пока не стал раскрывать.

«Как минимум об одном, я думаю, мы в середине дня поделимся информацией — после того, как он пройдёт, сейчас не буду анонсировать. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана», — сказал Песков.