2 марта, 08:07

Володин назвал Путина преимуществом России

Обложка © Life.ru

Главное преимущество России перед Западом — это её президент Владимир Путин и сплочённость граждан вокруг него. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля в Иране.

Политик напомнил, что в 1990-е годы Запад пытался разрушить Россию через навязывание стандартов демократии и рыночной экономики. По его словам, эти планы провалились, но мир вошёл в фазу напряжённости и конфликтов.

«Наше преимущество — это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы. Наше преимущество — президент Путин, сплочённость вокруг него граждан России», — подчеркнул Володин.

Ранее философ Александр Дугин заявил, что совместное нападение США и Израиля на Иран уничтожило международное право до конца. По его словам, это ставит мир на грань ядерной войны, однако использовать оружие массового поражения, вероятно, будут в другом конфликте.

