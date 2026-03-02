Песков: Россия анализирует итоги переговоров США с Ираном и делает выводы
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, которые завершились прямой агрессией. По его словам, в Кремле выражают разочарование тем, что даже при наличии информации о существенном прогрессе диалог деградировал до военных действий.
«Мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие. Но продолжаем работу, которая в наших интересах», — сказал Песков.
Напомним, военная операция против исламской республики началась утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Масуд Пезешкиан назвал действия США и Израиля объявлением войны мусульманам всего мира. КСИР пообещал масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля покинуть страну из-за планов расширить и усилить атаки.
