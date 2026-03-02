Песков: Россия анализирует итоги переговоров США с Ираном и делает выводы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает ситуацию вокруг переговоров США и Ирана, которые завершились прямой агрессией. По его словам, в Кремле выражают разочарование тем, что даже при наличии информации о существенном прогрессе диалог деградировал до военных действий.