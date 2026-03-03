Пентагон сообщил о ликвидации инфраструктуры элитных войск Ирана

Американские войска заявили о масштабной ликвидации иранской военной инфраструктуры. По данным Центрального командования, удар пришёлся на командно-контрольные пункты, системы ПВО и аэродромы Корпуса стражей исламской революции.

В сообщении Центрального командования ВС США в социальной сети X уточняется, что в ходе операций были уничтожены пусковые установки ракет и беспилотников, а также другие объекты военной инфраструктуры Ирана. Американские военные подчеркнули, что их действия направлены на снижение угрозы со стороны элитных частей КСИР и поддержание стабильности в регионе.

«В ходе продолжительных операций американские войска уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы», – говорится в сообщении командования.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон уничтожил все 11 иранских кораблей в Оманском заливе. СЕНТКОМ опубликовал видеозапись ударов и подчеркнул, что Иран больше не сможет предпринимать действия против международных судов. Американские войска заявили о защите свободы морского судоходства и стабильности в регионе.