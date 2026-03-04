Владимир Путин
Регион
4 марта, 01:28

Россия и Китай заблокировали программу США в СБ ООН из-за санкций против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Россия и Китай не поддержали программу работы Совета Безопасности ООН на март. Причиной стала попытка США включить в документ брифинг Комитета 1737 по санкциям против Ирана. Об этом сообщило постпредство РФ при Всемирной организации.

В комментарии постпредства говорится, что Россия пошла на этот шаг, поскольку в американском проекте документа значился брифинг Комитета 1737. США утверждали, что работа комитета возобновилась в сентябре 2025 года после запуска Великобританией, Францией и Германией механизма «снэпбэк» для восстановления антииранских резолюций.

Российские дипломаты подчеркнули, что никакого «снэпбэка» на самом деле не произошло. Россия вместе с рядом стран ООН неоднократно объясняла, почему «евротройка» не имела права активировать этот механизм. В Совете Безопасности нет консенсуса по правомерности действий Лондона, Парижа и Берлина.

В постпредстве добавили, что противоправные шаги секретариата ООН не оправдывают односторонние притязания западных стран. Юридических и процедурных оснований для возобновления работы Комитета 1737 и проведения его брифингов в Совете Безопасности не существует.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал безответственной военную операцию США и Израиля против Ирана. Это привело к резкой эскалации ситуации по всему Ближнему Востоку.

Лия Мурадьян
