КСИР заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе. Заявление военных привела гостелерадиокомпания IRIB.
«Танкер был поражён сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас судно горит», — говорится в сообщении.
В КСИР уточнили, что удар нанесён в рамках ответных действий на операцию США и Израиля. Накануне иранские военные заявили о поражении американского эсминца в Индийском океане.
Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, и республика не пропустит через него суда Соединённых Штатов, Израиля и европейских стран.
Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив после нападения США и Израиля на страну утром 28 февраля. На данный момент там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом. Все корабли, пытающиеся пройти после предупреждения подвергаются атакам. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
