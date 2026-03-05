КСИР заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе. Заявление военных привела гостелерадиокомпания IRIB.

«Танкер был поражён сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас судно горит», — говорится в сообщении.

В КСИР уточнили, что удар нанесён в рамках ответных действий на операцию США и Израиля. Накануне иранские военные заявили о поражении американского эсминца в Индийском океане.

Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, и республика не пропустит через него суда Соединённых Штатов, Израиля и европейских стран.