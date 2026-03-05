Владимир Путин
КСИР заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе. Заявление военных привела гостелерадиокомпания IRIB.

«Танкер был поражён сегодня утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР, и сейчас судно горит», — говорится в сообщении.

В КСИР уточнили, что удар нанесён в рамках ответных действий на операцию США и Израиля. Накануне иранские военные заявили о поражении американского эсминца в Индийском океане.

Иран предупредил, что Ормузский пролив находится под его контролем, и республика не пропустит через него суда Соединённых Штатов, Израиля и европейских стран.

Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив после нападения США и Израиля на страну утром 28 февраля. На данный момент там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом. Все корабли, пытающиеся пройти после предупреждения подвергаются атакам. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Дарья Денисова
