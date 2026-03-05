Взрыв на танкере у берегов Кувейта привёл к утечке нефти

В Персидском заливе прогремел взрыв на нефтяном танкере, после чего началась утечка нефти. Инцидент произошёл вблизи берегов Кувейта – судно находилось на якоре примерно в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от порта Мубарак Аль-Кабир. О случившемся сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

После взрыва танкер начал заполняться водой, а в акватории зафиксирована утечка нефти.

Командир судна уточнил, что в момент инцидента рядом находилось ещё одно небольшое судно, которое вскоре покинуло район происшествия. Все члены экипажа пострадавшего танкера находятся в безопасности. Причины взрыва, а также название и принадлежность танкера, официально не раскрываются.