КСИР объявил о сожжении 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе
В Ормузском проливе по меньшей мере десять нефтяных танкеров были атакованы и сожжены, так как проигнорировали предупреждение о том, что проход небезопасен. Об этом сказал заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
«Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», — цитирует Акбарзаде иранское агентство Fars.
Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив после нападения США и Израиля на страну утром 28 февраля. На данный момент там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом. Все корабли, пытающиеся пройти после предупреждения подвергаются атакам. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив.
