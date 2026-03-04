КСИР объявил о сожжении 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе

В Ормузском проливе по меньшей мере десять нефтяных танкеров были атакованы и сожжены, так как проигнорировали предупреждение о том, что проход небезопасен. Об этом сказал заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.