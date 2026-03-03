В Европе заговорили о возобновлении диалога о поставках газа из России

Энергетический кризис на Ближнем Востоке может заставить Европу переписать собственные санкционные сценарии. В Осло не исключают, что Брюссель вернётся к диалогу о закупках топлива из России.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд выступил с прогнозом на пресс-конференции. Он напомнил, что ЕС декларировал отказ от российских энергоносителей, но геополитическая реальность вносит коррективы.

«В ЕС ясно дали понять, что хотят освободиться от газа и нефти из России, но в последние три-четыре дня произошли очень тяжёлые события. Учитывая геополитическую ситуацию, думаю, обсуждения возобновятся», — цитирует министра Reuters.

Норвегия — крупнейший поставщик газа в Европу, закрывающий 30% потребностей. Однако на фоне эскалации в Иране и угроз перекрытия Ормузского пролива цены на газ взлетели до $785 за тысячу кубов — максимума с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе резко выросли на фоне заявлений КСИР о перекрытии Ормузского пролива: стоимость топлива на бирже ICE впервые с января 2023 года превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подскочили до примерно 711 долларов, рост котировок с начала дня составил более 30%.