Вучич: Европу ждёт ад в энергетике при эскалации на Ближнем Востоке

Сербский лидер Александр Вучич бьёт тревогу из-за последствий ближневосточного кризиса. По его мнению, Европа может столкнуться с беспрецедентным энергетическим коллапсом. Вучич выступил с заявлением на фоне осмотра реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии. Он призвал готовиться к худшему сценарию.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива. Моя идея — принять меры для субвенций в предстоящий месяц, потому что не можем допустить, чтобы цены нефти и газа подскочили, больше нет газа. Катар закрыл вентиль», — заявил президент.

Ценовой скачок начался ещё в понедельник после того, как QatarEnergy объявила о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар — один из крупнейших экспортеров сжиженного газа, поставляющий на мировой рынок более 80 миллионов тонн в год.

Ранее сообщалось, что боевые действия на Ближнем Востоке могут серьёзно ударить по европейцам: аналитики предупреждают, что Евросоюз оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом из-за зависимости от нефти и газа из региона. Ключевым фактором станет продолжительность конфликта — если он ограничится кратковременной вспышкой и скачком цен, ущерб будет терпимым, но затяжная война вынудит правительства тратить миллиарды на защиту граждан.