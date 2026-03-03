Европе прочат экономический кризис в случае затяжной войны в Иране

Боевые действия на Ближнем Востоке могут больно ударить по кошелькам европейцев. Аналитики предупреждают: Старый Свет оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом. Bloomberg опубликовал прогноз эксперта Карстена Бжески из финансовой группы ING относительно последствий эскалации.

«Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», — заявил Карстен Бжески.

Ключевым фактором станет продолжительность боёв. Если всё ограничится кратковременной вспышкой и скачком цен, ущерб окажется терпимым. Но затяжная война, которая удержит котировки на высоком уровне, вынудит правительства тратить миллиарды на защиту граждан от роста цен. Это, в свою очередь, создаст давление на действующих лидеров и может раскачать политическую ситуацию в странах союза.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике прокомментировал влияние международных конфликтов на мировую экономику, подчеркнув, что в условиях открытых вооружённых столкновений не бывает однозначных победителей. По его словам, рост цен на энергоносители из-за возможных ограничений судоходства в Ормузском проливе не принесёт России долгосрочных преимуществ, поскольку такая конъюнктура носит временный характер.