Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 15:01

Европе прочат экономический кризис в случае затяжной войны в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Боевые действия на Ближнем Востоке могут больно ударить по кошелькам европейцев. Аналитики предупреждают: Старый Свет оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом. Bloomberg опубликовал прогноз эксперта Карстена Бжески из финансовой группы ING относительно последствий эскалации.

«Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», — заявил Карстен Бжески.

Ключевым фактором станет продолжительность боёв. Если всё ограничится кратковременной вспышкой и скачком цен, ущерб окажется терпимым. Но затяжная война, которая удержит котировки на высоком уровне, вынудит правительства тратить миллиарды на защиту граждан от роста цен. Это, в свою очередь, создаст давление на действующих лидеров и может раскачать политическую ситуацию в странах союза.

США рискуют развязать «кровавую баню» далеко за пределами Ирана, предупредил востоковед
США рискуют развязать «кровавую баню» далеко за пределами Ирана, предупредил востоковед

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике прокомментировал влияние международных конфликтов на мировую экономику, подчеркнув, что в условиях открытых вооружённых столкновений не бывает однозначных победителей. По его словам, рост цен на энергоносители из-за возможных ограничений судоходства в Ормузском проливе не принесёт России долгосрочных преимуществ, поскольку такая конъюнктура носит временный характер.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar