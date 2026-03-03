Владимир Путин
3 марта, 09:07

Цена газа в Европе выросла до $700 из-за перекрытия Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Ulyanov

Цены на газ в Европе подскочили на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции о перекрытии Ормузского пролива. Так, стоимость топлива на бирже ICE превысила $700 за 1 тысячу куб. метров. Такой рост цен зафиксирован впервые с января 2023 года.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $711. Рост котировок с начала дня превышает 30%.

При этом в США, ссылаясь на данные Центрального командования (CENTCOM), сообщают, что слухи о перекрытии Ормузского пролива оказались преждевременными: судоходство продолжается без ограничений. Несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции, признаков минирования или патрулирования пролива пока нет.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

