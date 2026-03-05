Страховка судов через Ормузский пролив выросла в 12 раз

Страхование судов, проходящих через Ормузский пролив, резко подорожало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает Financial Times, тариф вырос с 0,25% до 3% от стоимости судна – фактически в 12 раз.

Ормузский пролив – ключевая артерия мировой энергетики, соединяющая Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти и газа, и любые риски здесь мгновенно отражаются на рынках.

Ситуацию попытался прокомментировать Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он заявил, что США готовы взять на себя страхование морской торговли через Персидский залив. Однако участники рынка признаются: кроме поста в соцсети конкретики нет.

«Мы не знаем, будет ли это распространяться, например, на китайскую нефть, которую перевозит европейский танкер», – отметил в беседе с FT представитель страхового брокера McGill Дэвид Смит.

Ранее представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что более десяти танкеров были сожжены в Ормузском проливе после игнорирования предупреждений об опасности прохода. Эти сообщения мгновенно встряхнули рынок и усилили страхи участников мировой торговли.