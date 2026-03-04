Блокада Ормузского пролива ударит по всему миру и лично по Трампу, считает аналитик

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство по Ормузскому проливу — ключевую артерию, по которой идёт четверть мирового транзита нефти и пятая часть СПГ, — парализовано со стороны Ирана. Эксперты предупреждают о неизбежном шоке на энергорынке: цены на нефть могут взлететь до 120–150 долларов за баррель, а газ в Европе резко подорожает.

Ведущий аналитик Игорь Юшков уверен, что для европейцев это серьёзный удар: Катар не сможет быстро нарастить поставки. Под ударом и президент США Дональд Трамп, ведь американские цены на топливо напрямую зависят от глобальной нефтяной конъюнктуры.

«Иран пытается создать проблему конкретно для администрации Трампа в преддверии выборов в США <...> Когда стоимость топлива поднимается, сразу начинают винить в этом действующую администрацию», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».