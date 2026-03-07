В ЦАСТ заявили, что сбивший три F-15 кувейтский пилот действовал преднамеренно

Официальная версия США о том, что три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты в Кувейте в результате так называемого «дружественного огня», вызывает серьёзные сомнения. Такое мнение в интервью сайту MK.Ru высказал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин. Эксперт указал на ряд обстоятельств, которые делают случайность маловероятной.

«Перепутать дрон с истребителем F-15, да, ещё три раза подряд — это что-то за гранью фантастики», — заявил Лямин. По словам аналитика, если бы пилот ошибся, он мог бы сбить один самолёт, однако вместо этого он последовательно поразил три цели.

Кроме того, Лямин обратил внимание, что истребители были сбиты с достаточно близкого расстояния, что практически исключает возможность идентификационной ошибки. В связи с этим он считает действия кувейтского военного преднамеренными.

Ранее израильский истребитель-невидимка F-35I «Адир» впервые сбил пилотируемый иранский самолёт в небе над Тегераном, докладывает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ходе военной операции в республике. Речь идёт о Як-130.