4 марта, 12:03

Израильский F-35 впервые сбил иранский истребитель Як-130 над Тегераном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiy Yarmolenko

Израильский истребитель F-35I «Адир» впервые сбил пилотируемый иранский самолёт в небе над Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35I «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник заявил, что США и Израиль в ближайшие дни будут вынуждены прекратить военную операцию против республики. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив не ожидали столь мощного ответа. Он подчеркнул, что военный потенциал Исламской Республики находится на таком уровне, что противник оказался в тупике и будет вынужден остановить войну.

