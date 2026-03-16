В 6-м выпуске шоу «Маска» от 15 марта рассекретили Барана: Кто был под маской всё это время?

15 марта 2026 года на НТВ показали шестой выпуск популярного шоу «Маска» 7 сезон. В борьбе за победу продолжают участвовать яркие персонажи — Баран, Бобёр, Гиппопотам, Жираф, Колибри, Лиса, Лягушка, Месяц и Сурикат. За фантастическими костюмами скрываются известные люди — среди них спортсмены, популярные артисты и звёзды шоу-бизнеса. Кого разоблачили на этот раз?

Как устроено шоу «Маска» 7 сезон: правила

Кто оказался в числе номинантов на вылет в выпуске «Маска» 7 сезон от 15 марта, кого спасли зрители? Фото © Ntv.ru

Музыкальный проект «Маска» на НТВ уже несколько сезонов остаётся одним из самых популярных развлекательных шоу на российском телевидении. В каждом выпуске на сцену выходят знаменитости, полностью скрытые под сложными костюмами и масками. Задача членов жюри — по выступлениям, манере поведения и подсказкам попытаться догадаться, кто именно находится внутри костюма.

Перед выступлением каждого участника зрителям показывают короткий ролик с намёками на личность артиста. После того как все маски представят свои номера, начинается голосование. В результате определяется несколько участников, которые оказываются под угрозой выбывания. Одного из них спасают зрители, другого — члены жюри. А третий участник вынужден снять маску и раскрыть свою личность.

Кто оказался в номинации на вылет в 6-м выпуске шоу «Маска»

После выступлений в шестом выпуске под угрозой выбывания оказались сразу три персонажа: Лиса, Баран и Колибри. Зрители вновь поддержали рыжую Лису! Она уже второй раз подряд избежала вылета благодаря голосованию. Затем слово взяли члены жюри. Их решение было единогласным: они решили оставить в проекте Колибри. Таким образом, судьба Барана была предрешена — именно ему было уготовано снять маску в 6-м выпуске шоу «Маска» 7 сезон.

Барана раскрыли 15 марта: кто был под маской?

Шоу «Маска» 7 сезон 6 выпуск: кто был под маской Барана. Фото © Ntv.ru

В итоге именно Баран снял маску и покинул проект. Любопытно, что угадать его личность смог только один член жюри — Тимур Родригез. Остальные судьи выдвигали совсем другие версии. Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывается певец Кай Метов, Сергей Лазарев назвал актёра Александра Олешко, Регина Тодоренко решила, что это Дмитрий Маликов, а Валерия предположила, что перед ними телеведущий Александр Гордон.

Однако настоящим героем Барана оказался именно 57-летний телеведущий Андрей Норкин — и его разоблачение стало главным сюрпризом шестого выпуска шоу. Кто же окажется следующим разоблачённым? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» уже в воскресенье, 22 марта, на канале НТВ! А пока делитесь своими впечатлениями в комментариях!