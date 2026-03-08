Трижды худший! Судьи шоу «Маска» устали спасать участника и наконец сняли с него маску. Кто был Кораллом? Оглавление Шоу «Маска» 7 сезон: какую маску спасли зрители 8 марта 2026 года Кто снял маску в 5 серии шоу «Маска» 7 сезон от 08.03.2026 Никогда ещё не было, чтобы маска постоянно попадала в номинацию и выходила сухой из воды. Вот и сегодня в шоу «Маска-7» в 5 выпуске звёздные судьи устали тянуть участника, точнее, Киркоров. Кто покинул проект 8 марта, как выступали маски и кто остался в проекте? 8 марта, 16:30 3482 3482 Шоу «Маска» 7 сезон 5 выпуск от 08.03.2026: кто покинул проект, номинанты на вылет, кто под маской Коралла. Коллаж © Life.ru Фото © ntv.ru

Март набирает обороты, как и шоу «Маска» 7 сезон. С каждым выпуском участников становится на один меньше. Life.ru в прошлые выпуски первым узнал, кто скрывался под маской Жука, а потом рассекретил и звезду под маской Богатыря. А сегодня, в Международный женский день, мы узнаем, с кого сняли маску в 5 выпуске шоу «Маска-7»! Но сначала расскажем, в каком порядке и с какими песнями выступали маски:

Гиппопотам — «Остров невезения»

Коралл — «Зелёные волны»

Бобёр — Largo al factotum

Месяц — «Бросай»

Лиса — «Ты, только ты»

Баран — «Ты — моя мелодия»

Жираф — «Экспонат»

Сурикат — «Верю в тебя»

Снегирь — What a wonderful world

Колибри — «Лучшее в тебе»

Лягушка — Golden eye

Шоу «Маска» 7 сезон: какую маску спасли зрители 8 марта 2026 года

Какую маску спасли на зрительском голосовании шоу «Маска» 7 сезон в 5-й серии от 08.03.2026. Фото © Ntv.ru

В номинацию на снятие маски попали Коралл (уже в третий раз!), Лиса и Снегирь. После голосования стало ясно, что люди в зале спасли рыжую плутовку и красавицу Лису! За маску проголосовали 50,4% зрителей. И теперь членам жюри шоу «Маска» 7 сезон, куда уже вернулась Регина Тодоренко, придётся определиться, кого они хотят видеть в проекте дальше: Снегиря или Коралла.

Кто снял маску в 5 серии шоу «Маска» 7 сезон от 08.03.2026

Шоу «Маска-7»: кто снял маску в 5 серии от 08.03.2026 — Снегирь или Коралл. Фото © Ntv.ru

Голосование началось с Тимура Родригеза, который первым делом поблагодарил обеих масок за их вклад в проект и за такие классные выступления. «Наверное, эти две маски для меня равноценны. Поэтому я назову ту маску, чьё выступление сегодня мне понравилось больше. Снегирь остаётся, маску снимает Коралл», — вот как ответил ведущему Тимур. В честь Международного женского дня 8 Марта Регина Тодоренко решила поддержать Коралла, отдав свой голос против Снегиря. Следующим отвечал певец Сергей Лазарев, он тоже решил оставить в шоу «Маска» 7 сезон Коралла.

«Мне очень нравятся обе маски! И оба артиста здорово работали и путали нас по-настоящему», — начала своё голосование певица Валерия. Потом добавила, что Снегирь всё ещё держит своей загадочностью в тонусе, а Коралл уже трижды была в номинации, и на неё есть устойчивая у Валерии версия, а на Снегиря нет. Поэтому певица захотела снять маску с Коралла и оставила в проекте «Маска» Снегиря. А что же сказал председатель жюри Филипп Киркоров, чей голос стал решающим, потому что счёт у масок был 2:2?

Вот как рассудить — по справедливости или по сердцу? Филипп Киркоров Певец, председатель жюри шоу «Маска»

Филипп задумался, как же выбрать, глядя на маски в номинации на вылет в 5 выпуске шоу «Маска» 7 сезон. А потом рассказал про случай в финале «Маска-5». Когда Киркоров знал, что под маской Кота скрывалась его подруга Ани Лорак, а вот кем был Енот — нет, отдал голос по справедливости за Енота, и из-за этого выиграла Севиль. А Ани Лорак оказалась на втором месте и якобы не разговаривала с певцом из-за этого потом ещё долгое время. И вот теперь снова фаворитка Филиппа Киркорова стоит в номинации на вылет. «Блин, Коралл всё время попадает в номинацию... это тоже о чём-то говорит. Мне самому уже интересно, кто там скрывается в этой маске», — рассуждал вслух Филлип. И решил рискнуть, в шоу «Маска» 7 сезон 5 выпуск снять маску с Коралла.

В шоу «Маска-7» в 5 выпуске от 8 марта маску снял Коралл. Какая звезда пряталась под ней? Фото © Ntv.ru

Алёна Свиридова, Светлана Сурганова — и только Тимур Родригез произнёс правильное имя! «Ну какая Катя Лель», — со смешком ответил на это Филипп Киркоров. А потом так и застыл в шоке. Потому что под маской Коралла в шоу «Маска» 7 сезон скрывалась именно она — певица Катя Лель.

Кто же окажется следующим разоблачённым? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» уже в воскресенье, 15 марта, на канале НТВ! А пока делитесь своими впечатлениями в комментариях! Кто ваша любимая маска в этом сезоне? И чьё лицо, по-вашему, скрывается под оставшимися масками? Пишите свои предположения, обсуждайте выступления участников и делитесь эмоциями!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова