От заводских утренников до букетов в операционной: 10 архивных фото празднования 8 Марта в советское время

Восьмое марта в Советском Союзе было праздником особенным — не вполне женским и не вполне политическим, а каким-то своим, советским. Дети несли буквы на заводских утренниках, в Большом театре гремели торжественные собрания, в ГУМе вырастали гигантские цифры 8, а у цветочных лотков в снегопад выстраивались очереди за мимозой. Всё это длилось больше полувека — с первых рабочих митингов до позднесоветских застолий. Вот как это выглядело в архиве ТАСС.

Детский сад механического завода «Самоточка». Малыши выстроились в ряд и держат над головами буквы — «МАРТА». Позади плакат: «Привет работницам». Это самый ранний снимок подборки, и он точно передаёт дух эпохи: 8 Марта в начале 1930-х было прежде всего политическим праздником — днём трудящейся женщины, а не днём тюльпанов и шоколадных конфет. Дети на заводских утренниках поздравляли своих мам-работниц, и это было совершенно серьёзно.

Государственный академический Большой театр, торжественное собрание партийных и общественных организаций столицы. На сцене — огромный портрет Сталина в цветах и орнаменте. Сталин умер год назад, но его образ ещё главенствует над праздником. Президиум сидит на сцене, зал полон. Такие собрания в Большом театре к 8 Марта проводились десятилетиями — это был ритуал, такой же обязательный, как первомайская демонстрация.

Типография. Две женщины держат в руках только что отпечатанные плакаты к 8 Марта — на них улыбающиеся лица и праздничные надписи. До праздника ещё несколько дней, но машина уже работает. Плакаты к 8 Марта выходили миллионными тиражами — их вешали на предприятиях, в школах, на улицах. Советский праздник без плаката был немыслим, и типографии готовились заранее.

Один из самых живых снимков подборки. Женщина стоит в густом снегопаде и держит букет мимозы. Снег валит так, что почти не видно лиц вокруг. Но она улыбается. Мимоза стала главным цветком советского 8 Марта не случайно: она расцветала именно в это время и была относительно доступной. За ней выстраивались очереди у лотков, её везли из южных республик. Этот снимок — весь советский праздник в одном кадре: снег, улыбка и жёлтые цветы.

XXIV съезд КПСС, 8 марта 1971 года. Среди делегатов от Ленинградской области — Уинстон Г., и этот момент попал в кадр: мужчина вручает женщине-делегатке цветы, она смеётся, вокруг оживление. Даже на партийном съезде 8 Марта оставалось 8 Марта. Делегатки получали поздравления прямо в перерывах между заседаниями — такова была советская логика праздника, встроенного в любой контекст.

Колхоз имени Ф.М. Гринько, Алтайский край. Снег по колено, берёзы в инее, а двое — мужчина с балалайкой и женщина в оранжевой шубе и белом платке — веселятся прямо в сугробах. В колхозах 8 Марта гуляли шумно: концерты, угощение, танцы. Никакого официоза — просто праздник посреди зимы, которая ещё не собирается уходить.

Второй этаж ГУМа украшен к Международному женскому дню. Под стеклянным потолком висит огромная цифра 8, внизу у фонтана — толпа. Снято за два дня до праздника: магазин уже в полной готовности, покупатели уже здесь. ГУМ к 8 Марта всегда преображался. Праздничные витрины, украшения, специальные наборы и — очереди, конечно. Куда же в СССР без очередей, даже в праздник.

Снова Большой театр, снова торжественное собрание к 8 Марта — теперь уже 1981 год. На сцене вместо Сталина — красное знамя и бюст Ленина. Зал полон, оркестровая яма на месте, президиум при деле. За двадцать семь лет декорации сменились, но формат остался прежним. Такие собрания были частью советского календаря так же неизбежно, как оливье на Новый год.

Средняя школа № 107 Брежневского района, второй класс. Учительница музыки Елена Александровна Петрова ведёт урок — на доске уже написано «8 Марта», кто-то из детей держит открытку с цветами. В советских школах к 8 Марта готовились заранее: рисовали открытки, учили стихи, репетировали концерты для мам. Праздник начинался задолго до самого праздника.

Омская областная больница. Хирурги В.Н. Иванюк, Н.В. Рождественский, Г.В. Лямик, В.В. Лазарев поздравляют заведующую отделением Марию Максимовну Сухих с двумя праздниками сразу: тридцатилетием трудовой деятельности и 8 Марта. Коллеги в белых халатах, цветы, улыбки. Этот снимок — про то, каким 8 Марта было в жизни обычных советских людей: не торжественным собранием в Большом, а букетом от коллег прямо в ординаторской.

Советское 8 Марта умещало в себе всё сразу: политику и лирику, казённые собрания и живые букеты, партийные съезды и деревенские гуляния в сугробах. Праздник менялся вместе со страной — от суровых рабочих митингов 1930-х до тёплых застолий позднего СССР. Но мимоза оставалась всегда.