Женская дружба, которая изменила мир: как Клара Цеткин и Роза Люксембург создали 8 Марта

Роза Люксембург и Клара Цеткин — социалистки и заметные личности в революционном движении начала XX века. В память о них названы улицы во многих российских городах, а также фабрики, парки, скверы, дома культуры, библиотеки. С именем Клары Цеткин, например, связывают праздник 8 Марта — любимый день у цветочных магазинов и фанатов мимозы. Именно она, выступая 27 августа 1910 года на II международной социалистической женской конференции, предложила учредить Международный женский день.

Спасибо, Клара! Только праздник 8 Марта — совсем не о тюльпанах и красоте, как многие до сих пор думают. Он о силе и отваге, которые живут в каждой женщине наравне с нежностью, эмоциональностью и добротой. И в преддверии Международного женского дня Life.ru расскажет вам удивительную историю дружбы Клары Цеткин и Розы Люксембург и о том, как она изменила весь мир.

Одна мечтала о справедливости, вторая — о свободе: знакомство, повлиявшее на историю

Как 14-летняя разница в возрасте и разное происхождение не помешали Кларе Цеткин и Розе Люксембург стать не просто соратницами, а почти родственниками. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии

Клара, пока ещё Айснер, родилась 5 июля 1857 года в саксонском городке Видерау. Дочь подёнщика, в последствие ставшего сельским учителем, с юности знала цену труду. Она училась настолько хорошо, что директор гимназии выделила ей бесплатное место. Образование, полученное в Лейпциге, открыло перед Кларой двери в мир идей, где ей суждено было стать легендой. Там же она и встретила будущего мужа, из-за отношений с которым впоследствии сбежит от родителей и порвёт все связи с семьёй.

Будущая «Красная Роза» появилась на свет 5 марта 1871 года в Замосце (тогда — Российская империя). В буржуазной еврейской семье лесоторговца Элиаша Люксембурга и Лин Лёвенштейн девочка стала пятым ребёнком. Розалия, таково её настоящее имя, рано выделилась из толпы не столько бунтарским характером, сколько феноменальными способностями. Учась в варшавской женской гимназии, Роза покорила учителей острым умом и даром слова задолго до того, как получит степень доктора юридических наук и станет пламенным оратором революции.

Клара Цеткин включилась в оппозиционную борьбу ещё в юности, когда училась в Лейпциге. Тогда она сблизилась с кружком русских студентов, которые заразили её социалистическими идеями. В 1878 году, в 21 год, девушка вступила в Социалистическую рабочую партию. Позже Кларе пришлось иммигрировать в Париж, но это не остановило её пыл. Она посещала лекции в Сорбонне, а также сблизилась с дочерью Карла Маркса — Лаурой Лафарг, которая и познакомила потом наших главных героинь. На его учредительном конгрессе в 1889 году Клара Цеткин выступила с программным докладом о роли женщин в революционной борьбе — тогда о таком всерьёз никто не говорил.

Оппозиционная деятельность обеих девушек началась в юности: у Клары — в 21 год, у Розы — в 16 лет Фото © Wikipedia

Роза Люксембурга начала ещё раньше и ещё радикальнее. В 16 лет она уже работала в нелегальной польской партии «Пролетариат» — первой социалистической организации на польских землях, действовавшей в подполье. Когда в 1889 году полиция напала на след, Роза бежала в Швейцарию, спасаясь от ареста. В Цюрихе она не только получила блестящее образование и докторскую степень, но и стала одним из основателей социал-демократии Польши, в 1893 году участвовала в создании партии, которая позже получит название «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». Тогда же 22-летняя Роза впервые выступила на конгрессе Второго интернационала в Цюрихе с докладом о положении польского пролетариата.

В 1898 году пути юных революционерок пересеклись в Германии. Роза переехала в Берлин и вступила в СДПГ, где Клара к тому моменту уже была заметной фигурой левого крыла. Обе сразу включились в борьбу на два фронта: против буржуазии и против ревизионистов внутри собственной партии. В 1899 году Роза выпустила брошюру «Социальная реформа или революция?» — сокрушительный ответ Эдуарду Бернштейну, который предлагал заменить революцию постепенными реформами. Клара тем временем с 1892 года возглавляла женский журнал «Равенство» и превратила его в трибуну для пропаганды социалистических идей среди работниц. За 25 лет её руководства немецкое женское движение стало самым авторитетным в Европе.

Красная Роза и железная Клара: как любовь привела их к революции

Любовь положила начало бурной революционной деятельности девушек. Фото © ТАСС © Wikipedia / G. Brokesch

Как это часто бывает, девушек привела в революцию любовь. Клара в 25 лет сбежала в Париж к Осипу Цеткину — немецкому социалисту, высланному из родной страны. А 18-летняя Роза потеряла голову от Лео Йогихеса (он же Ян Тышка), опытного революционера и идейного наставника. Роза вообще была девушкой романтичной. Вот строки из её письма Тышке: «Если мне когда-нибудь захочется снять с неба пару звёзд, чтобы подарить кому-нибудь на запонки, то пусть не мешают мне в этом холодные педанты и пусть не говорят, грозя мне пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические атласы».

Красиво, но до свадьбы так и не дошло. Йогихес не женился на Люксембург. А вот у Клары семейная жизнь поначалу складывалась традиционнее: она родила Осипу двух сыновей — Константина и Максима. Но счастье оказалось недолгим: муж тяжело болел туберкулёзом и вскоре умер, и Клара посвятила всю себя революционной деятельности. Новый роман случился только через восемь лет. Избранником Клары стал Георг Фридрих Цундель, молодой студент Академии искусств. Разница в возрасте? Общественное порицание? Кларе плевать! Они поженились, купили автомобиль и даже помирились с друзьями, которые поначалу крутили пальцем у виска. Но и этот брак распался.

Роман Розы Люксембург с Константином Цеткиным привёл к разногласию между подругами. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Жизнь прекрасна

И в этот момент судьба, как лучший режиссёр, делает ироничный виток. Когда Клара переживала развод, Роза встречалась с её сыном… Да-да, подруга закрутила роман с Константином Цеткиным. Вот он — момент, когда женщины могли наконец породниться по-настоящему. Но, увы, не сложилось. Клара, мягко говоря, пришла в ярость. Узнав, что её 36-летняя подруга крутит роман с 22-летним сыном, она устроила настоящий скандал и на несколько лет прервала отношения с Розой. Материнское сердце не выдержало: одно дело — политические союзницы, и совсем другое — когда лучшая подруга становится любовницей твоего сына.

Потребовались годы и общее горе (развод Клары и расставание Розы с Костей), чтобы они снова смогли смотреть друг другу в глаза. Личные неурядицы только подлили масла в огонь их политической борьбы. Оставшись без мужей и без надежды на тихое семейное счастье, подруги с удвоенной энергией взялись за права женщин.

Клара Цеткин: железная леди революции

Пора самой активной работы Клары пришлась на Первую мировую войну. Фото © Wikipedia

Война разбросала подруг по миру, но связь осталась навсегда. После Первой мировой карьера Клары Цеткин выходит на принципиально иной уровень. Из оппозиционерки и подпольщицы она превращается в системного политика, причём сразу в двух странах. С 1920 года бессменно заседает в рейхстаге как депутат от Коммунистической партии Германии. Трибуна парламента теперь используется для того же, для чего раньше служили нелегальные листовки: Клара клеймит милитаристов, капиталистов и растущую нацистскую угрозу. Но Германия становится тесной для революционерки. Настоящая работа кипит на Востоке.

В Москве Цеткин — свой человек. Она член Исполкома Коминтерна и Президиума, возглавляет Международный женский секретариат. По сути, Роза Люксембург курирует всю мировую повестку коммунистического женского движения. В добавок она руководит МОПР — Международной организацией помощи борцам революции, которая занимается поддержкой политзаключённых, сбором средств, организацией побегов.

Клара много времени проводит в СССР, где дружит с Лениным и Крупской. Вождь мировой революции ценит её как «пламенную революционерку», хотя и позволяет себе подтрунивать над бурной личной жизнью и увлечением искусством. Но после смерти Владимира Ильича атмосфера меняется. Сталин, мягко говоря, недолюбливает старую гвардию. Поговаривают, что за глаза вождь называл Цеткин «старой ведьмой».

Последний выход Клары Цеткин на политическую сцену случился в августе 1932 года. Нацисты набирают большинство голосов в рейхстаге. По традиции первое заседание открывает старейший депутат. Это Цеткин, ей 75, она тяжело больна, почти ослепла и вообще живёт в Москве. Но всё же приезжает в Берлин.

75-летняя Клара Цеткин произнесла речь, которая потрясла всю Германию Фото © Wikipedia

Клару буквально вносят в зал и усаживают в кресло председателя. Депутаты-штурмовики в коричневой форме застыли в мрачном ожидании. И тогда пожилая женщина, опираясь на подлокотники, произносит речь, которая войдёт в историю. Она призывает создать единый фронт против фашизма, предупреждает о катастрофе, в которую Гитлер толкает страну. Закончив, Клара Цеткин передаёт молоток председательствующему Герману Герингу. Тот чуть ли не звереет, но правила парламентской игры пока ещё соблюдаются. Это был последний бой революционерки Цеткин.

Она доживает последние месяцы в подмосковном посёлке Архангельское. Рядом с сыновьями, сбежавшими от нацистов, и тишиной, такая непохожая на грохот берлинских митингов. Умирает Клара Цеткин 20 июня 1933 года. Смерть настигла её в два часа ночи. Последним словом стало тихое: «Роза...».

Похоронена Клара Цеткин в Кремлёвской стене, где урна с её прахом находится и до сих пор. Немецкая революционерка придумала 8 Марта, прошла тюрьмы, эмиграцию, два брака и пол-Европы, чтобы в финале лечь у главной стены страны, которую считала надеждой человечества. Именем Клары Цеткин в СССР называли улицы, фабрики и школы.

Роза Люксембург: жизнь в огне

Роза Люксембург прошла через аресты, заключения и преследования Фото © Wikipedia / Karl Pinkau

Пока Клара строила карьеру в Коминтерне и заседала в Рейхстаге, судьба Розы Люксембург сложилась куда трагичнее. Но их дружба, пройдя через все испытания судьбы, выдержала и главный удар — войну, тюрьмы и расстояние. В Германию Роза перебралась в 1898 году и сразу стала звездой местной социал-демократии. Писала статьи, выступала на митингах. Уже через год вышла её программная работа «Социальная реформа или революция?» — мощный удар по ревизионисту Бернштейну, который предлагал заменить революцию скучными реформами.

Когда в 1905-м в России грянула революция, Роза поняла: это изменит всё. В декабре она нелегально приехала в Варшаву — выступала, писала листовки, работала с польскими товарищами. В марте 1906-го её арестовали. В тюрьме родилась брошюра «Массовая стачка, партия и профсоюзы» про то, как русский опыт пригодится немецким рабочим. Ленин работу крайне высоко оценил. В июне Розу выпустили под залог, и она вернулась в Германию.

В 1913 году на митинге во Франкфурте она неосторожно обронила фразу, которая потом станет пророческой: «Если нам прикажут поднять оружие против наших французских или других зарубежных братьев, мы заявляем: нет, мы этого не сделаем!» За эти слова Роза получит год лишения свободы, но посадят её только в 1915 году.

Когда началась Первая мировая, руководство социал-демократов дружно проголосовало за военные кредиты. Для Розы это был удар в спину. Вместе с Либкнехтом, Кларой и Мерингом она создала группу «Интернационал», позже «Союз Спартака». Они были единственными, кто сказал войне «нет». Про роман с Костей Цеткиным вы уже знаете. К 1915-му он ушёл на фронт, отношения сошли на нет, и подруги начали потихоньку мириться. Клара к тому времени отошла от ярости, а общее горе и война сделали своё дело.

Министр обороны выбрал Розу Люксембург «кровавой собакой». Фото © Wikipedia / Warsaw police

Дальше — тюремная эпопея. Роза сидела, но умудрялась руководить «Спартаком», писать статьи и переправлять их на волю. В общей сложности за годы войны провела в заключении почти четыре года. 9 ноября 1918-го в Германии началась революция. На следующий день Роза вышла на свободу и сразу — в огонь. Вместе с Либкнехтом они взяли в руки редакцию газеты Rote Fahne. Роза писала, правила, ночевала в типографии — работала на износ.

5 января 1919 года берлинские рабочие подняли восстание. Роза и Либкнехт их поддержали. Силы были неравны. Министр обороны Носке бросил войска и цинично заявил: «Кто-то должен стать кровавой собакой». 11 января Роза пишет последнее письмо Кларе Цеткин. Она рассказывает о непрерывных боях, об арестах товарищей, о невозможности нормально работать и о том, что, несмотря ни на что, движение развивается превосходно. «Тысячу раз обнимаю тебя. Твоя Р.» — последние слова, адресованные подруге. Через четыре дня товарищей схватили. Цена за головы была объявлена заранее: 100 тысяч марок. По дороге в тюрьму Моабит конвоир, лейтенант Сушон, выстрелил Розе в висок. Тело бросили в Ландвер-канал, а нашли только через несколько месяцев.

Похоронили «Красную Розу» 13 июня 1919-го в Берлине. В последней статье, написанной накануне гибели, она словно предвидела страшные события: «Завтра революция, звеня оружием, воспрянет вновь и, к вашему ужасу, звуком боевой трубы возвестит: была я, есть и буду!»

Почему 8 Марта — не про букеты и красоту

8 Марта — праздник женской силы и отваги, а не весны и красоты. Фото © Wikipedia

Они могли бы стать родственницами, но стали чем-то большим — примером дружбы, которая прошла через всё: ревность, разлуку, тюрьмы, войну и даже пули. Клара, умирая вдалеке от дома, шептала имя Розы. Роза до последнего дня писала подруге письма, полные нежности и заботы. Их связь оказалась крепче крови и сильнее обстоятельств.

Мы не знаем, встретились ли они там, за горизонтом. Но точно знаем другое: эти две женщины подарили нам 8 Марта. Не как день тюльпанов, бантиков и открыток «Спасибо, что украшаете коллектив». А как напоминание о настоящей женской силе — той, что не боится бороться, требовать равных прав, идти против всех и менять этот мир. О силе, которая способна выдержать годы тюрьмы, потерю любимых и собственную гибель, но не сдаться.