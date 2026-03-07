Чёрный квадрат, особняк за 170 млн и разнос народников: почему Лазарев вечно в центре скандалов Оглавление «Как на пьянке»: детали скандала Лазарева с народниками Чёрный квадрат и Донбасс: как менялись взгляды певца Двое детей и без жены: тайны личной жизни Из «Непосед» в звёзды: как Лазарев пробивался наверх Зефир и Range Rover: райдер и доходы артиста Особняк за 170 млн: как живёт певец на самом деле Сергей Лазарев хоть и перестал обсуждать СВО и говорить, что Крым украинский, но не перестал попадать в громкие истории. Где живёт певец, как растит детей и почему пытался продать особняк — в материале Life.ru. 6 марта, 21:45 Певец для своих или чужой среди звёзд? Почему Лазарев то бежит из России, то поёт с SHAMAN и продаёт особняк за 170 млн. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Евгений Мессман, © GPTChat

«Как на пьянке»: детали скандала Лазарева с народниками

В конце февраля немалая часть российской общественности накинулась на Сергея Лазарева. Во время съёмок музыкального телешоу «Ну-ка, все вместе» певец в пух и прах, почти грубо, разнёс гостей — фольклорный ансамбль «Толока».

— Ощущение, что я на какой-то пьянке. Фух, я устал, — ворчал Лазарев во время их выступления.

Мнения разделились. Одни посчитали, что звёздный телеведущий выдал, что не любит русские народные песни. Другие настаивают, что ситуация выеденного яйца не стоит: мол, слова Лазарева вырвали из контекста.

Сергей Лазарев на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе». Фото © smotrim.ru

Чёрный квадрат и Донбасс: как менялись взгляды певца

Скорее всего, Сергею Лазареву до сих пор не могут простить его прежнюю позицию по украинскому вопросу. В 2014 году он признался, что не испытывает радости из-за возвращения Крыма и отказывается там выступать.

— Я привык так, что приезжаю в Ялту — и для меня это Украина. Сейчас я не готов туда ехать. Вроде как это уже не Украина, а Россия. И я не понимаю, как там себя вести. Но точно не буду участвовать в мероприятиях, где будут кричать «Крым наш», «Мы вместе». Не поддерживаю это, — выдал Лазарев.

А 24 февраля 2022 года он опубликовал пост с чёрным квадратом и подписью в духе «Реву как мальчик. Нет войне». По слухам, певец тогда хотел покинуть Россию.

Как бы то ни было, уже летом 2022 года певец выступил для беженцев из Донбасса.

— Я — россиянин! И никогда этого не стеснялся! Я искренне люблю Россию! — кричал он со сцены. В том же году Лазарев принял участие в съёмке клипа на песню SHAMAN (Ярослав Дронов) «Встанем» с Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом, Александром Маршалом, Александром Ф. Скляром, Стасом Михайловым и Зарой.

Удалённый скриншот из запрещённограма Сергея Лазарева. Сохранён редакцией Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Двое детей и без жены: тайны личной жизни

В нулевых ходили слухи, что у Лазарева роман с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В какой-то момент певец не выдержал давления светских хроникёров:

— Честно говоря, тема «Лазарев — Кудрявцева» всех уже, думаю, задолбала, в том числе и нас! Мы не живем в одном номере отеля и одной квартире. Я не влезаю в Лерино пространство. Я счастлив, что мы не обычная пара «мужчина — женщина». Мы — близкие друзья, — заявил он журналистам в 2011 году.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В том же интервью он рассказал, что своё будущее видит так: семья, дом и двое детей, мальчик и девочка.

Получилось наполовину. Как известно, Сергей Лазарев растит 11-летнего сына и 7-летнюю дочку от суррогатных матерей. Воспитывать их помогает мама певца, Валентина Викторовна.

Певец Сергей Лазарев и его дети, Никита и Анна. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

По данным Life.ru, любимой девушки у исполнителя, похоже, не было и пока нет. Зато он водит близкую дружбу с парнями. Например, с ним часто видели бизнесмена и модель Алекса Малиновского.

Из «Непосед» в звёзды: как Лазарев пробивался наверх

Сергей Лазарев появился на свет 1 апреля 1983 года в Москве, в обычной семье. Когда ему было пять лет, родители развелись. Сергея и его старшего брата Павла (погиб в автокатастрофе в 2015 году) мать воспитывала одна, потом у них появился отчим по имени Михаил.

Сергей с детства занимался спортивной гимнастикой и музыкой, а в 12 лет попал в знаменитый детский театр-студию «Непоседы», где познакомился с Владом Топаловым, которому тогда было 10. После Лазарев снялся в эпизоде «Ералаша». В 1999 году поступил в школу-студию МХАТ, на курс Дмитрия Брусникина. В 2000 году, ещё будучи студентом, прославился в составе группы Smash. Вторым её участником был Влад Топалов, а основателем — его отец, известный продюсер Михаил Топалов.

Группа Smash: Сергей Лазарев с Владом Топаловым. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Зефир и Range Rover: райдер и доходы артиста

По словам продюсера Сергея Дворцова, в 2025 году гонорар Лазарева за частные концерты составлял до 8,5 млн рублей. А в период новогодних праздников ценник был поднят до 10–15 млн рублей. Если учесть, что всего у Лазарева было 75 корпоративов в прошлом году, то он мог заработать за этот период 637,5 млн рублей.

При этом у певца достаточно скромный райдер. В гримёрке он просит нарезку из сезонных фруктов и овощей, очищенный корень имбиря, горячий шоколад премиум-производителя и зефир в шоколаде. Из напитков: вода, кофе, кола и никакого алкоголя. Артист приезжает на выступление со своей командой на 11 машинах. Предпочтительная марка автомобиля — Range Rover.

Если говорить про гастроли, то средний гонорар Лазарева за тур по России может достигать 80 млн рублей. По расчётам телеграм-канала «Звездач», минимальная стоимость билетов на его концерты — 4000 рублей, максимальная — 200 тысяч.

Любопытно, что авторитетное издание Forbes неоднократно оценивало заработки Лазарева — и выходило скромнее. Например, в 2020 году «всего» 4,4 млн долларов, или менее 350 млн в рублях по текущему курсу.

А вот зообизнес Лазарева — компания «Пудель-Штрудель» по изготовлению лакомств для собак — оказался убыточным и сейчас закрывается.

Сергей Лазарев любит собак. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Особняк за 170 млн: как живёт певец на самом деле

Весной 2022 года Сергей Лазарев купил в ипотеку 110-метровую квартиру в районе Кунцево, где родился и вырос. Это добротный жилой комплекс с одним подъездом, но далеко не элитный. Из плюсов — тихий зелёный квартал, мало соседей, интересные планировки и хорошая управляющая компания. Из минусов — нет огороженной территории и охраны. Цена — до 40 млн рублей. Скорее всего, певец бывает здесь наездами или переселил сюда мать.

ЖК на Кунцевской. Фото © moskva.olan.ru

Помимо городской квартиры, Сергей Лазарев уже давно владеет впечатляющим особняком в по-настоящему элитном коттеджном посёлке Павлово на Новорижском шоссе. Дом — трёхэтажный, площадью 470 квадратных метров, вокруг участок — 22 сотки. Внутренние интерьеры делали телевизионщики из программы «Идеальный ремонт». Из фишек там — люстры с текстильными плиссированными абажурами, а также мраморный камин в стиле Людовика XVI с отделкой из латуни и бронзы с чеканкой ручной работы.





Когда только началась спецоперация, это домовладение выставлялось на продажу за 170 млн рублей. Но впоследствии объявление было снято с публикации.

У Лазарева также может оставаться перестроенная дача в СНТ «Волга» у Можайска (это куда более скромный посёлок) и малогабаритная двушка в кирпичной хрущёвке на Партизанской улице в Кунцеве. Суммарно потянет миллионов на двадцать.

Авторы Пётр Егоров