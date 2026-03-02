Замок у ЦРУ, остров миллионеров и сосед Кеннеди: русские звёзды НХЛ определились с жизнью в США? Оглавление Лес, бассейн и $92 млн: как живёт Шестёркин Никита Кучеров: свой причал в Мексиканском заливе Манхэттен и Гринвич: две жизни Артемия Панарина Три дома Овечкина: от замка до пентхауса Андрей Василевский прикупил второй особняк на заливе Ковальчук — лидер рейтинга: остров миллионеров и $21 млн Life.ru выяснил, где в Америке живут Овечкин, Шестёркин и другие звёзды НХЛ и сколько стоят их дома. Самая роскошная недвижимость не у Овечкина. Он даже не на втором месте. 1 марта, 21:20 Овечкин даже не второй: рейтинг роскошных домов русских звёзд НХЛ в Америке. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / AP / DARRYL DYCK, David Zalubowski, Derik Hamilton, © Shutterstock / FOTODOM / Felix Mizioznikov

Лес, бассейн и $92 млн: как живёт Шестёркин

Один из лучших вратарей лиги, игрок NY Rangers Игорь Шестёркин зарабатывает за сезон баснословные $11–16 млн. В прошлом году вступил в силу его новый восьмилетний контракт с клубом. В Сети пишут, что суммарно по нему он заработает $92 млн.

Летом 2024 года Шестёркин приобрёл свою первую недвижимость в США — ранчо на двух гектарах земли в городе Гринвич. Это один из самых престижных пригородов Нью-Йорка, так называемый типичный миллионерский субурбан, где живут финансисты с Уолл-стрит. На участке хоккеиста есть собственный лесок, бассейн, веранды, зимний сад и, конечно, величественный дом, построенный в стиле георгианского колониализма. Цена недвижимости — $7 млн.

Ранчо Шестёркина в США. Фото © homegeniusrealestate

Никита Кучеров: свой причал в Мексиканском заливе

У правого крайнего нападающего Tampa Bay Никиты Кучерова в следующем году заканчивается контракт с клубом. Суммарно за восемь сезонов хоккеист заработает $76 млн.

В 2019 году Кучеров приобрёл особняк в Южной Тампе (Флорида) — престижном и тихом районе с пальмами, идеальными газонами и атмосферой вечного лета. Участок замыкает полуостров и омывается Мексиканским заливом. Есть собственный причал плюс место для рыбалки. Сам дом одноэтажный, выполнен в стилистике современного прибрежного минимализма. Цена — $8 млн.

Участок Кучерова на полуострове. Фото © zillow

Манхэттен и Гринвич: две жизни Артемия Панарина

Бомбардир Los Angeles Kings Артемий Панарин уже заработал $81,5 млн в НХЛ. Недавно он заключил новый двухлетний контракт на $22 млн. В среднем его зарплата за сезон — около $10–11 млн.

В 2021 году хоккеист купил за наличные $5,4 млн дуплекс в престижном «бутике-доме» на Манхэттене. Есть выход на крышу, запирающийся ключом лифт и огромный озеленённый балкон.

Дуплекс Панарина на Манхэттене. Фото © zillow

В том же 2021 году Панарин приобрёл себе в качестве дачи виллу в элитном пригороде Нью-Йорка, Гринвиче. Они с Шестёркиным соседи. Но у Панарина и участок поменьше, полгектара, и дом попроще, хотя тоже выдержан в колониальном стиле. Цена — $4,1 млн.

Три дома Овечкина: от замка до пентхауса

Лучший снайпер НХЛ — капитан Washington Capitals Александр Овечкин — зарабатывает ежегодно $5 млн только на рекламе — это второй показатель в лиге. Всего за карьеру он скопил $185 млн. Часть этих денег вложена в недвижимость.

В 2012 году хоккеист приобрёл за $4,3 млн огромный готический замок в Маклине — это так называемая некорпоративная территория в дюжине километров от Вашингтона, которая управляется не муниципальными властями, а ведомствами, в данном случае — Центральным разведывательным управлением. Главная достопримечательность Маклина — штаб-квартира ЦРУ. Помимо высокопоставленных сотрудников спецслужб соседями Овечкина являются дипломаты Госдепа, военные Пентагона, сенаторы Конгресса, министерские чиновники и члены семьи Кеннеди.

В замке Овечкина пять спален, семь ванных и огромный зал. Стоимость актива растёт и сейчас составляет $5,6 млн.

Дом Овечкина в Маклине. Фото © redfin.com

Также Александру Овечкину принадлежит краснокирпичный таунхаус стоимостью до $2,5 млн в другом вашингтонском городе-спутнике, в Арлингтоне, где находятся Пентагон, головной офис Boeing и могилы братьев Кеннеди. Хоккеист сдаёт его за $9 тысяч в месяц.

В таунхаусе Овечкина в Арлингтоне пять спален и четыре ванные. Фото © zillow.com

Вместо дачи у Овечкина — пентхаус за $2 млн с просторным балконом и частным лифтом в высотном кондоминиуме на первой линии берега Атлантического океана в Северном Майами-Бич, штат Флорида. Жители этой высотки живут как в гостинице, пользуются лобби с администраторами, службой горничных, бассейном на крыше, внутренними барами и ресторанами, а территорию патрулирует охрана. Пентхаус никогда не пустует и регулярно сдаётся за $10,5 тысячи в месяц.

Пентхаус Овечкина в высотке посередине левее. Фото © zillow.com

Андрей Василевский прикупил второй особняк на заливе

Вратарь Tampa Bay Андрей Василевский сейчас отрабатывает восьмилетний контракт, согласно которому заработает $60 млн. В среднем $7,5 млн за сезон. Это уже второй его подобный контракт.

В 2019 году Василевский купил средиземноморский коттедж вблизи Мексиканского залива в историческом центре города Тампа. Это фешенебельный район с вековыми дубами и газовыми фонарями. Та самая старая Америка. Из других плюсов — одни из самых низких налогов в стране. Цена недвижимости — $4,2 долларов.

Вилла Василевского в США. Фото © zillow.com

В 2024 году Василевский приобрел ещё один дом в Тампе, но уже непосредственно на Мексиканском заливе. Такие домовладения местные называют «флоридским люксом» и «частным раем». Среди фишек: кипарисовые потолки, дизайнерские медные светильники, а также комбо полов: дубовых и ореховых. Стоимость — $8,5 млн.

Дом Василевского в Тампе. Фото © jenniferzales.com

Ковальчук — лидер рейтинга: остров миллионеров и $21 млн

Бывший лидер атаки Atlanta Thrashers и New Jersey Devils Илья Ковальчук — чемпион рейтинга с отрывом. Именно он является российским хоккеистом с самой дорогой недвижимостью в США. И это даже несмотря на тот факт, что после завершения карьеры и возвращения в Россию Ковальчук многое там распродал.

В 2022 году нового владельца нашла его вилла у подножия гор Санта-Моники в Беверли-Хиллз — стоимость сделки составила $12,4 млн. В 2024 году хоккеисту удалось избавиться от своей многострадальной, так и недостроенной усадьбы в пригороде Нью-Йорка, которую долго никто не покупал, — цена упала с изначальных $18 млн до $7 млн.

Вилла Ковальчука в Беверли-Хиллз. Фото © zillow.com

Остаётся у Ильи Ковальчука тоже не мало. В 2012 году они с женой купили квартиру 350 квадратов в лакшери-ЖК «Палаццо Дель Маре» на искусственном острове Фишер, доступном только на лодке или вертолёте. Это один из самых богатых районов не только Майами, но и всей страны. Его иногда называют «островом миллионеров». Внутри дома поистине царские интерьеры: полы украшены античной мозаикой, ванна переливается золотом, в гостиной подушки от Луи Виттона. Текущая стоимость актива — $9 млн. В 2022 году Илья Ковальчук купил на том же острове ещё одну квартиру — в соседнем, ещё более фешенебельном ЖК «Палаццо Делла Луна». Цена — $12 млн.





Однако, судя по всему, Ковальчук ни в одном из этих дворцов не живёт, а лишь бывает наездами. Он передал эту недвижимость в доверительное управление трастам для сдачи в аренду и возможной продажи.

По подсчётам деловой прессы, за 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Илья Ковальчук заработал $62,9 млн, в среднем в год он получал 4,8 миллиона долларов.

Авторы Пётр Егоров