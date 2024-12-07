Россиянин станет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ с ежегодной зарплатой $12 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании нового контракта с российским хоккеистом Игорем Шестёркиным, предложив вратарю годовой доход от 11,5 до 12 миллионов долларов. Таким образом, воспитанник «Крыльев Советов» станет самым высокооплачиваемым голкипером за всю историю Национальной хоккейной лиги, побив рекорд Кэри Прайса из «Монреаля», зарплата которого — 10,5 миллиона долларов за сезон.

Условия договора в соцсети X озвучил аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс. Ранее он сообщал, что клуб предлагал Шестёркину восьмилетнюю сделку на общую сумму 88 миллионов долларов, но игрок отказался от этого варианта. Согласно новому соглашению игрок получит 92 миллионов долларов за восемь лет. Нынешний контракт россиянина истекает в конце сезона, по нему вратарь получает в 5,67 миллиона долларов в год.