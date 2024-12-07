Россиянин станет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ с ежегодной зарплатой $12 млн
Игорь Шестёркин станет вратарём с самой большой зарплатой в истории НХЛ
Игорь Шестёркин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shesterkinigor
«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании нового контракта с российским хоккеистом Игорем Шестёркиным, предложив вратарю годовой доход от 11,5 до 12 миллионов долларов. Таким образом, воспитанник «Крыльев Советов» станет самым высокооплачиваемым голкипером за всю историю Национальной хоккейной лиги, побив рекорд Кэри Прайса из «Монреаля», зарплата которого — 10,5 миллиона долларов за сезон.
Условия договора в соцсети X озвучил аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс. Ранее он сообщал, что клуб предлагал Шестёркину восьмилетнюю сделку на общую сумму 88 миллионов долларов, но игрок отказался от этого варианта. Согласно новому соглашению игрок получит 92 миллионов долларов за восемь лет. Нынешний контракт россиянина истекает в конце сезона, по нему вратарь получает в 5,67 миллиона долларов в год.
Ранее в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился ещё один россиянин — нападающий Артемий Панарин. В начале ноября спортсмен достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ, а спустя несколько дней форвард повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по результативным действиям в восьми матчах подряд на протяжении последних пяти сезонов.