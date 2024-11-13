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Регион
13 ноября, 07:37

Россиянин Панарин повторил достижение Гретцки в чемпионате НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки. Это произошло в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимали «Виннипег».

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. Панарин, выступая за хозяев, отметился голевой передачей, что стало его восьмым подряд домашним матчем, в котором он набирает очки. Это достижение он повторяет в своем пятом сезоне в лиге.

По этому показателю россиянин сравнялся с Гретцки, тогда как Брайану Личу удалось добиться такого результата за семь сезонов, а Марку Мессье — за шесть. На данный момент у Панарина в этом сезоне 22 очка: 10 голов и 12 ассистов.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд

А ранее легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкине. По его словам, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» обязательно побьёт рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ. Вопрос только в том, когда это случится.

Обложка ©

AP Photo/Ross D. Franklin

Марина Фещенко
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