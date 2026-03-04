Хоромы на миллиард, а Ирану всё равно: что могут потерять в ОАЭ Нагиев, Собчак, Ревва и другие богачи Оглавление Даже Дуров не спасёт: дубайская кубышка Иран бьёт по ОАЭ: крах рынка недвижимости Кто из российских звёзд потеряет на падении рынка недвижимости Нагиев и его золотая клетка за 300 млн Ревва: однушка за 22 млн как запасной аэродром Собчак: рассрочка на квартиру, которую могут не достроить Михайлов: три двушки под сдачу, которая встанет Топурия: частный остров, который стал мишенью После начала войны США и Ирана ОАЭ перестали быть безопасным пристанищем для знаменитых и богатых россиян. Кто из наших звёзд и какую недвижимость теперь там может потерять — в статье Life.ru. 3 марта, 21:45 Российские звёзды могут потерять свои деньги в Дубае. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Ксения Собчак, © ТАСС / Яна Яворская, Вадим Тараканов, © ChatGPT

Даже Дуров не спасёт: дубайская кубышка

На фоне рушащегося мира на Ближнем Востоке и галопирующих из-за этого мировых цен на нефть и газ разного рода инфлюэнсеры в своих соцсетях из последних сил пытаются спасти реноме ОАЭ как «тихой гавани» для международного капитала и респектабельного места отдыха его владельцев.

К волне «успокоительных» сообщений в какой-то момент подключился даже владелец Telegram Павел Дуров.

— К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы. С нетерпением жду возвращения, — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Павел Дуров включился в волну сообщений, убеждающих инвесторов в том, что Дубай по-прежнему перспективное место для вложений. Фото © Х / durov

Реальность может оказаться намного суровей. Под ракетно-дроновые удары Ирана по ОАЭ иностранная пресса уже запестрела заголовками а-ля «Инвесторы ищут прибежище в Юго-Восточной Азии». В подобных материалах говорится, что в связи с обстрелами территории и отсутствием какой бы то ни было защиты со стороны США Дубай рискует навсегда потерять свой статус безопасной зоны для инвестиций.

Иран бьёт по ОАЭ: крах рынка недвижимости

Обстановка в ОАЭ сейчас такова, что после начала обстрелов каждую минуту Дубай теряет примерно 1 миллион долларов. В эмирате разгорается кризис из-за проблем с работой аэропортов. Множество туристов не могут покинуть страну. Здесь уже погибло около 40 человек (предположительно, военные США), около 70 получили ранения.

Дубайские застройщики и риелторы фиксируют падение количества сделок по недвижимости, несмотря на то что февраль 2026 года был для них если не рекордным, то очень хорошим месяцем продаж — общая сумма сделок достигла 16,5 млрд долларов. При этом за весь прошлый год апартаментов продали на 187 млрд. А за первые дни марта, как пишут местные СМИ, уже сорвалось до 60% сделок. Аналитики снизили и прогнозы: вместо ожидаемого роста 8% рынок готовится к падению на 10% до конца года.

Эксперты надеются на то, что вспыхнувший конфликт, который болезненно задел Дубай (иранские ракеты и дроны падали не только на американские базы, расположенные в стране, но прилетали и в аэропорт, и в жилую застройку), закончится быстро. Тогда для рынка недвижимости всё обойдётся сравнительно небольшими неприятностями.

Однако конца эскалации пока не видно: Иран продолжает интенсивно обстреливать не только Израиль, но и большинство своих соседей со стороны Аравийского полуострова: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Ирак, Оман и Саудовскую Аравию, — уничтожая не только военную, но и нефтегазовую и даже транспортную инфраструктуру этих государств. А 3 марта представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини и вовсе предупредил, что «врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше». То есть заканчивать конфликт в ближайшее время персы не намерены.

Дубайские застройщики и риелторы только-только отчитались о лихом росте прибыли от продажи недвижимости. Фото © zawya

Значит, всё это неминуемо приведёт как к спаду туризма в стране, так и к падению цен на жильё. Тысячи российских граждан рискуют потерять здесь свои многомиллионные инвестиции. Среди них и звёзды шоу-бизнеса, которые в последние годы прониклись Дубаем и вложили в него огромные деньги. Теперь перспектива такова, что все они не просто не смогут продать жильё, но при худшем развитии ситуации даже до него доехать.

Кто из российских звёзд потеряет на падении рынка недвижимости

Нагиев и его золотая клетка за 300 млн

Одним из последних звёзд российской сцены в Дубай вложился актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев. В 2024 году по Сети поползли слухи, будто он перебрался в Дубай. Действительно, там он находился продолжительное время и проводил тренинги под названием «Новый уровень твоей уверенности».

Тогда же и там же артист появлялся в рекламном проекте одного из местных агентств недвижимости, открытых выходцами из России. В одном из двух рекламных интервью он даже заявил, что не может себе позволить жильё в Дубае, однако в январе этого года стало известно, что шоумен там купил апартаменты стоимостью около 300 млн рублей.

Жильё расположено в элитном районе — на искусственном острове Пальма Джумейра, в пятизвёздочном отеле Kempinski Palm Jumeirah на первой береговой линии. Из панорамных окон открывается вид на Персидский залив. В апартаментах сделан дизайнерский ремонт с обилием золота в интерьере, в пространстве расположены три огромные спальни с итальянской мебелью. Ежегодный сервисный сбор за жильё составляет около пяти миллионов рублей. По слухам, содействовало покупке то самое агентство недвижимости, которое представлял Нагиев.

Дмитрий Нагиев теперь «дубаец». Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Ревва: однушка за 22 млн как запасной аэродром

Российский комик, актёр и певец Александр Ревва сбежал из России сразу после начала СВО. Примерно в это же время появилась информация, что он приобрёл недвижимость в Дубае.

Речь идёт о жилом комплексе Address Beach Residences, расположенном в районе Джумейра Бич Резиденс. Комплекс необычный, он включает в себя два 77-этажных небоскрёба, на крыше которых находится самый большой в мире бассейн площадью 560 кв. метров — он даже занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Судя по стоимости — 300 тыс. долларов (примерно 22 млн рублей), — апартаменты небольшие. Сейчас в Дубае за эти деньги можно взять разве что однушку-двушку в пределах 80 квадратов. Зато покупка даёт право на вид на жительство в ОАЭ. Таким образом, у артиста в случае чего есть запасной аэродром в стране вечного лета.

Александр Ревва тоже последовал моде на Дубай. Фото © VK / Александр Ревва

Собчак: рассрочка на квартиру, которую могут не достроить

Сразу после начала СВО инвестировала в недвижимость Эмиратов и блогер, журналист, ведущая и светская львица Ксения Собчак. Она приобрела апартаменты площадью 162 квадрата в дубайском небоскрёбе St. Regis Residences.

Элитный жилой комплекс ещё достраивается, его сдача намечена на конец 2026 года. Однако уже сейчас понять роскошь будущих апартаментов можно по его расположению — в Даунтауне Дубая, буквально в 400 метрах от самого высокого здания на земле — «Бурдж-Халифы». Сразу за ним находится «Дубай-молл», где любят шопиться российские селебы. В минуте ходьбы здание Дубайской оперы, из панорамных окон башни каждый вечер можно любоваться знаменитыми поющими фонтанами.

Покупка обошлась блогерше в полтора миллиона долларов. Как утверждает сама Собчак в своих соцсетях, апартаменты она купила в рассрочку. Правда, с учётом текущих реалий башню теперь могут и не достроить.

Ксения Собчак на дешёвое жильё не разменивается, где бы оно ни находилось. Фото © VK / Ксения Собчак

Михайлов: три двушки под сдачу, которая встанет

Певец Стас Михайлов нередко посещает Эмираты как по работе, так и с целью отдыха. В итоге помимо особняка в Черногории и приписываемой ему виллы в Италии он разжился недвижимостью и в Дубае.

Здесь певец приобрёл как минимум три объекта недвижимости: несколько двушек в комплексе The Palm Tower, который находится в самом центре искусственного острова Palm Jumeirah.

Здание комплекса насчитывает 52 этажа, внутри около 450 роскошных апартаментов и пятизвёздочный отель. Владельцам квартир разрешается посещать спа-центр, корты для игры в сквош и теннис, бассейн, смотровую площадку, расположенную на крыше здания.

Стас Михайлов умеет считать свои деньги. Фото © VK / Стас Михайлов

Комплекс The Palm Tower — это проект государственного застройщика Nakheel, который до последнего времени являлся одним из самых престижных и экономически привлекательных. Скорее всего, Михайлов инвестировал в эту недвижимость в коммерческих целях. Снять однушку на острове обойдётся не менее чем в 20–25 тыс. рублей в сутки. А, учитывая местный климат и вечное лето, сдаваться недвижимость может круглогодично.

Топурия: частный остров, который стал мишенью

Вокалистка казахского коллектива «А-Студио» Кети Топурия — тоже резидент ОАЭ. Недвижимость она приобрела здесь в 2023 году. Это 150-метровые апартаменты в эксклюзивном морском комплексе Bulgari Residences. Стоимость хором — четыре миллиона долларов.

Кети Топурия. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сам ЖК представляет собой комплекс из шести семиэтажных зданий, которые находятся на частном острове Jumeirah Bay Island, и считается одним из самых престижных жилых комплексов в мире. Его спроектировали специалисты культового итальянского бренда Bvlgari. В нём расположено всего 180 квартир, насчитывающих от двух до шести спален. Площадь самых маленьких апартаментов составляет 150 кв. метров.

Известно, что из квартиры Топурии открывается вид на Персидский залив и городские высотки.

Авторы Евгений Кузнецов