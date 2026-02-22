Зрители устроили подставу на шоу «Маска 7», и судьи назло пожертвовали Жуком. Кто был под маской? Оглавление Шоу «Маска»: какую маску спасли зрители 22 февраля 2026 года Колибри или Жук: с кого сняли маску жюри в шоу «Маска 7» от 22 февраля? Вот так сюрприз! Никто из жюри не смогли отгадать звезду под маской и сильно удивились, когда увидели ЭТУ звезду. А вот если бы судьёй была Ольга Бузова, она бы раскрыла маску с первых секунд. С кого сняли маску в 3-й серии шоу «Маска», 22 февраля 2026 года? Смотрим 22 февраля, 16:00 7787 7787 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Маска, © VK / Маска

Ну что ж, разоблачения на шоу «Маска-7» продолжаются! Напомним, что в прошлой серии члены жюри сняли маску с Одуванчика и обнаружили там ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову. На момент начала третий серии седьмого сезона шоу «Маска» в проекте у нас остаются: Богатырь, Баран, Месяц, Бобёр, Жук, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри. Но кто-то из масок уже сегодня покинет шоу, а Life.ru расскажет, с кого сняли маску 22 февраля, в 3-й серии шоу «Маска-7».

Шоу «Маска»: какую маску спасли зрители 22 февраля 2026 года

Кого уже раскрыли в шоу «Маска-7», кто оказался номинантом на вылет 22 февраля? Фото © T.me / Маска

Третья серия «Маски-7» от 22 февраля снова превратилась в эмоциональные качели для зрителей: продюсеры не смягчают правила, и каждый блок выступлений заканчивается для масок-участников жёстким вердиктом публики. После трёх раундов на сцене оказываются трое слабейших участников — именно тех, кому зрители поставили минимальное число голосов.

Но главная драма начинается ближе к финалу эпизода. Как и всегда на шоу «Маска», троица «неудачников» выходит к публике во второй раз: стартует повторное голосование, в котором спасают только одну маску. Ну а две остальные попадают под прицел жюри. И тут уже не спрятаться за блёстки и костюм! Одна маска будет помилована, а вторую неизбежно снимут с игры, заставив раскрыть свою личность и покинуть проект. Кто же на этой неделе сумел увернуться от вылета, а с кого сняли маску в конце третьей серии?

Шоу «Маска-7»: кто снял маску 22 февраля, а кого зрители решили оставить в проекте? Фото © Ntv.ru

В тройку номинантов на вылет попали Жук, Колибри и Снегирь. Зрители спасли очаровательного пернатого участника, косящего под Винокура, и оставили в проекте Снегиря! За маску проголосовало 56,6% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Колибри и Жук: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 22 февраля?

Колибри или Жук: с кого сняли маску жюри в шоу «Маска 7» от 22 февраля?

И вот тут запахло жареным! Судьи были обескуражены выбором зрителей, поэтому не сразу сообразили, а кого из двух масок перед собой сегодня разоблачить. А потом как-то единогласно решили, что 22 февраля маску снимут с Жука. У жюри были разные предположения: и Егор Крид, и актёр Леон Кемстач, и Юркисс, и даже Влад А4. И никто не попал! Потому что под маской Жука в шоу «Маска-7» был Дмитрий Тарасов. Тот самый бывший муж Ольги Бузовой!

В шоу «Маска-7» 22 февраля маску снял Жук. Оазалось, что под ней скрывался бывший Бузовой! Фото © Ntv.ru

Кто же окажется следующим разоблачённым? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» в воскресенье, 1 марта, на канале НТВ! А пока делитесь своими впечатлениями в комментариях! Кто ваша любимая маска в этом сезоне? И чьё лицо, по-вашему, скрывается под оставшимися масками? Пишите свои предположения, обсуждайте выступления участников и делитесь эмоциями!

Карина Морозова