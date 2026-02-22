Ну только они так могут: 9 самых абсурдных рекордов России, которые установили мужчины

Книга рекордов России фиксирует тысячи достижений соотечественников. Но некоторые из них вызывают не восхищение, а недоумение с лёгкой улыбкой. В честь надвигающегося праздника 23 Февраля мы собрали самые странные мужские рекорды, которые заставляют задаваться вопросом: зачем? Ну или посмеяться от души.

Судак-монстр весом с пятилетнего ребёнка

Российские мужчины установили 9 странных рекордов: от судака до арбуза. Фото © knigarekordovrossii.ru

Рафаил Ибрагимов из Казани вытащил из реки Камы рыбину весом 12,5 килограмма и длиной 96,5 сантиметра. Это не просто трофей, а настоящий подводный монстр, который сражался за жизнь целых 80 минут! Рафаил — профессиональный гид по рыбалке со стажем более 10 лет, так что для него это результат многолетнего опыта. Рыбу выловили с глубины 15 метров на спиннинг в октябре 2019 года. Обычный судак редко вырастает больше трёх килограммов, а тут настоящий гигант, который по весу сравним с хорошим арбузом. Интересно, сколько котлет получилось из такой махины?

Рот шириной 8,35 сантиметра

Книга рекордов России: самые нелепые мужские достижения 2016–2025 годов. Фото © knigarekordovrossii.ru

Альберт Османов из Санкт-Петербурга может открыть рот на целых 8,35 сантиметра! В апреле 2023 года это официально измерили и занесли в Книгу рекордов России. Чтобы понять масштаб: обычный человек с трудом открывает рот на 5–6 сантиметров. Альберт же может запихнуть туда почти полноценный теннисный мяч. Неизвестно, помогает ли ему это в обычной жизни, но факт остаётся фактом — у него самый большой рот среди мужчин в России. Остаётся только догадываться, как он додумался это померить и обратиться с таким достижением в официальный орган по регистрации рекордов.

Шашлык длиннее четырёх футбольных полей

Абсурдные рекорды российских мужчин: шашлык 438 метров и другие. Фото © knigarekordovrossii.ru

В июле 2024 года на набережной Туры в Тюмени приготовили шашлык длиной 438 метров. Именно столько лет исполнилось городу, и грузинский дом «Сами Сусами» решил отметить это с размахом. На эту кулинарную инсталляцию ушло 438 килограммов отборного куриного филе. Это почти полкилометра мяса на одном шампуре! Причём предыдущий рекорд из Владивостока составлял 266 метров, так что тюменцы побили его на 172 метра. В мероприятии участвовали работники общепита, представители власти, известные личности, студенты и журналисты. Главное, что всё это добро потом раздали людям, а не выбросили.

Разом подняли 215 стаканов с пивом

Странные мужские рекорды России: зачем они это делали. Фото © knigarekordovrossii.ru

В октябре 2025 года на московском фестивале «Хмелеград» 215 человек одновременно подняли стаканы с напитком над головой. Да, это серьёзно: собрались больше двухсот взрослых людей, взяли стаканы и подняли их вверх по команде. Организатор — одна пивоваренная компания, которая решила оригинально отметить свой первый музыкально-гастрономический фестиваль на площадке «Депо.Москва». Официальный сертификат вручили коммерческому директору компании Артёму Вяткину. Главное, чтобы после такого синхронного тоста никто не расплескал содержимое на соседа!

Банный веник размером 2 метра 40 сантиметров

Самые смешные рекорды из Книги рекордов России: мужская подборка. Фото © knigarekordovrossii.ru

Оганес Оваканян из Омска создал берёзовый веник длиной почти два с половиной метра. Это примерно высота баскетбольного кольца! Рекорд зафиксировали в сентябре 2016 года. Попариться таким веником точно не получится: придётся стоять в трёх метрах от человека, чтобы дотянуться до спины. Скорее всего, это была чистая затея ради рекорда. Но представьте, сколько веток пришлось собрать и связать! Обычный банный веник редко превышает полметра, а тут почти два с половиной. Наверное, пришлось залезать на самую верхушку берёзы.

Кулеш на 180 литров

Россияне побили 9 абсурдных рекордов: от рыбы-гиганта до банного веника. Фото © knigarekordovrossii.ru

В июле 2023 года Правительство Кузбасса в Кемерове сварило самый большой кулеш в России объёмом 180 литров. Кулеш — традиционное блюдо шахтёров из крупы, сала и овощей. Обычно его варят в казане на десяток порций, но тут явно не стали мелочиться. 180 литров — это как большая ванна, полная еды! Использовали, вероятно, чан размером с детский бассейн и десятки килограммов ингредиентов. Такие массовые приготовления традиционных блюд стали популярны в последние годы. Главное, чтобы потом всё это съели.

Одновременно 213 мужчин парились в бане

Мужские рекорды России, которые заставляют задуматься о здравом смысле. Фото © knigarekordovrossii.ru

В августе 2025 года калининградская баня собрала в парилке 213 мужчин одновременно. Интересно, как вообще умудрились всех впихнуть? Наверное, стояли плотнее, чем пассажиры в вагоне метро в час пик. И главное: зачем? Ну ладно, массовые танцы или йога на площади, но 213 человек в бане? Хочется верить, что хотя бы вентиляция справилась.

Сухарики с чесноком на всю баню

Книга рекордов России: 9 самых бессмысленных мужских достижений. Фото © knigarekordovrossii.ru

В том же августе того же 2025 года в Калининграде приготовили 120 килограммов сухариков с чесноком и сыром за один раз. Организаторами выступили… те же самые бани, которые собрали 213 мужчин у себя. Видимо, после массового парения всех нужно было чем-то накормить! Попробуйте представить масштаб: 120 килограммов сухариков — это примерно 1200 обычных пачек. Аромат, наверное, стоял такой, что его чувствовали в соседних районах. И главный вопрос: кто всё это съел? Есть предположение, что те же 213 мужчин из парилки…

Арбуз-гигант на московском балконе

Забавные рекорды российских мужчин: подборка самых странных побед. Фото © knigarekordovrossii.ru

Владимир Луканин из Москвы вырастил на балконе арбуз весом 25 килограммов! Это не шутка и не фотошоп. Мужчина разработал собственную «трубную» технологию: вместо обычного горшка использовал канализационную трубу диаметром 16 сантиметров и высотой метр, куда поместил 100 литров грунта. Плеть арбуза вымахала больше шести метров, а в жаркие дни растение выпивало по 10 литров воды в сутки! Рекорд зафиксировали в сентябре 2021 года на выставке «Цветы-экспо», где всем желающим раздавали семена этого арбуза. Возможно, сейчас по всей России на балконах растут арбузы-мутанты, а их владельцы героически носят вёдра с водой и молятся, чтобы балкон не рухнул под весом урожая.

Вот такие они, российские мужчины: готовы часами бороться с рыбой, мерить собственный рот, жарить километровые шашлыки и выращивать арбузы в неположенных местах. И всё ради того, чтобы их имя попало в Книгу рекордов. Кто знает, может, это просто особый способ оставить след в истории. А может, обычная мужская логика: если можешь сделать что-то самое большое, длинное или тяжёлое — почему бы не попробовать? А ранее Life.ru рассказывал, что подарить любимому мужчине на 23 Февраля.