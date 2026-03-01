В шоу «Маска» жюри со стыдом пооткрывали рты, поняв, что не узнали друга. Кто был под маской Богатыря? Оглавление Шоу «Маска 7»: какую маску спасли зрители в 4-й серии от 1 марта 2026 года Богатырь или Коралл: с кого сняли маску в 4-й серии шоу «Маска 7» Сегодня первый день весны, а это значит, что шоу «Маска» опять потеряет участника. Кто из 12 масок сегодня в последний раз вышел на сцену? Кто попал в номинацию на вылет? С кого сняли маску в шоу «Маска» 7 сезон 4 серия и на кого поставило жюри вместо верного имени? 1 марта, 16:00 Шоу «Маска» 7 сезон 4 выпуск от 01.03.2026: кто покинул проект, номинанты на вылет, кто под маской Богатыря. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Маска, Маска

Некоторые особенно ждут воскресенья не потому, что завтра на работу, а потому, что сегодня на шоу «Маска 7» опять кого-то разоблачат! Напомним, что во второй серии члены жюри сняли маску с Одуванчика и обнаружили там ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову. В третьей серии седьмого сезона под маской Жука судьи неожиданно нашли знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова. С кого снимут маску в четвёртой серии шоу «Маска 7»?

Напомним, что на момент начала серии в шоу «Маска» у нас остаются: Богатырь, Баран, Месяц, Бобёр, Коралл, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри. Кто из масок 1 марта, в первый день весны, покинет шоу? Life.ru рассказывает, с кого сняли маску в 4-й серии шоу «Маска 7».

Шоу «Маска 7»: какую маску спасли зрители в 4-й серии от 1 марта 2026 года

Богатырь, Коралл или Баран: кого зрители решили оставить в шоу «Маска-7» в серии от 1 марта 2026 года? Фото © Ntv.ru

В тройку номинантов на вылет попали Богатырь, Баран и Коралл (во второй раз уже!). Зрители спасли самого пушистого участника, подарив свои сердца и голоса Барану! Именно эта маска остаётся в проекте ещё как минимум на одну серию, потому что за пушистика проголосовало 41,2% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Коралл и Богатырь: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 1 марта в 4-1 серии шоу «Маска-7»?

Богатырь или Коралл: с кого сняли маску в 4-й серии шоу «Маска 7»

Судьи снова были обескуражены выбором зрителей, никак не ожидая, что те спасут Барана. Выступление этой маски жюри сегодня не понравилось, но что поделать! Выбирать пришлось звёздным судьям из того, что было. Коралл или Богатырь, вот в чём вопрос.

Кого уже раскрыли в шоу «Маска-7», кто оказался номинантом на вылет 1 марта? Фото © Ntv.ru

Сергей Лазарев первым начал голосовать и отметил, что именно сегодня выступление Коралла ему понравилось больше, поэтому оставляет его в проекте. Следом свой голос готовилась отдать Валерия. «Коралл, конечно, путает следы, и лично у меня нет версий на эту маску», — сказала певица и проголосовала, чтобы маску снял Богатырь. А вот Филипп Киркоров, который тоже не догадывается ещё, кто под маской Коралла, проголосовал именно за эту маску. Любопытно ему было посмотреть, кто там прячется. Вернувшаяся на своё судейское кресло Регина Тодоренко тоже отдала голос за то, чтобы маску снял Богатырь. И заключительно голосовал Тимур. Он захотел снять маску с Богатыря.

Но кто сейчас стоит перед жюри на сцене под маской Богатыря? По правилам шоу «Маска», сначала звёзды должны сделать свои предположения. Тимур Родригез назвал имя Сергея Глушко, известного больше как Тарзан, Регина Тодоренко была уверена, что под маской Богатыря скрывается Гарик Харламов, Филипп присоединился к версии ведущей, поставив на Харламова. А Валерия и Лазарев удивили, назвав имя Никиты Кологривого. Но кто из этих людей скрывался под маской Богатыря?

В шоу «Маска-7» в 4-й серии маску снял Богатырь. Под ней скрывался близкий друг членов жюри, но никто его не узнал! Фото © Ntv.ru

А никто! Потому что под маской Богатыря, с которого сняли маску 1 марта в 4-й серии шоу «Маска», был Илья Зудин из группы «Динамит». «Какой сюрприз! Илюша, дорогой!», — отреагировал на знакомое лицо Филипп Киркоров, стоя в шоке, что не угадал давнего приятеля. А с кого снимут маску дальше? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-7» в воскресенье, 8 марта, на канале НТВ! А пока делитесь в комментариях, кто ваша любимая маска в этом сезоне?

Авторы Карина Морозова