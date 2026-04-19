Зрителей лишили голоса, а судьи шоу «Маска» избавились от сильнейшей маски 7 сезона. Кто был Месяцем?

19 апреля 2026 года на НТВ вышел 11-й выпуск седьмого сезона популярного шоу «Маска» — второй полуфинал, который держал зрителей в колоссальном напряжении до последней секунды. К началу выпуска в проекте оставались пять ярких масок: Бобёр, Жираф, Лягушка, Месяц и Сурикат. Все они уже успели доказать свой мощный вокал и харизму, поэтому борьба за четыре места в финале получилась особенно жаркой.

В этот раз зрительского голосования не было. Поэтому традиционно рассказать, кого спасли в шоу «Маска» 11 выпуск люди в зале, мы не можем. Всё решала звёздная судейская коллегия. Какие маски попали в финал 7 сезона шоу «Маска»? Первым в финал отправили Лягушку, потом был Жираф, третьим к нему присоединился Бобёр. И вот перед судьями остался непростой выбор — с кого снять маску в 11 серии шоу «Маска» и лишить права побороться за победу.

По итогам в номинацию на выбывание попали Месяц и Сурикат. Зрители в студии переживали бурю эмоций, каждый раз замирая от очередного высказывания Киркорова или Лазарева, которые в этом сезоне шоу «Маска» особенно часто подливали «масла в огонь» на итоговых голосованиях. А зрителям не оставалось ничего. Кроме как плакать, когда стало ясно, что один из сильных участников и явно их любимчиков вот-вот покинет проект.

И вот — свершилось! В 7 сезоне шоу «Маска», в 11 выпуске 19 апреля 2026 года сняли маску именно с Месяца. Под загадочным костюмом скрывалась певица Александра Воробьёва — обладательница сильного, узнаваемого голоса, которая на протяжении всего сезона радовала зрителей сложными, эмоциональными и невероятно красивыми номерами. Её уход стал для многих неожиданностью, хотя версия о Воробьёвой звучала в догадках жюри уже не первый выпуск.

После разоблачения в 7 сезоне шоу «Маска» осталось четыре финалиста: Бобёр, Жираф Лягушка и Сурикат. Именно эти маски 26 апреля поборются за главный приз в суперфинале в Государственном Кремлёвском дворце! Для многих именно Сурикат считается одним из главных фаворитов 7 сезона шоу «Маска», которому пророчат победу благодаря зажигательным выступлениям и отличной сценической энергии. А ещё выбранному стилю пения, похожему на голос Филиппа Киркорова. Жираф и Бобёр также стабильно набирали высокие баллы, а Лягушка удивляла неожиданными вокальными трактовками. Финал шоу «Маска» 7 сезон состоится 26 апреля 2026 года. Кто из оставшейся четвёрки окажется сильнейшим — узнаем совсем скоро. А вы за кого болели в этом выпуске? Пишите в комментариях, кто, по-вашему, достоин главного приза!