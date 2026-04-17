Американцы воюют со смородиной: почему в США безобидная ягода стала запрещёнкой

Вы когда-нибудь замечали, как в России всё буквально дышит смородиной? Чёрная, красная, белая — этот кустарник можно встретить в каждом дворе, в любом саду, на любом дачном участке. Душистые ягоды, варенье, компоты и такой родной запах листьев — для нас это настолько привычно, что представить жизнь без этой ягоды просто невозможно. А вот жители Соединённых Штатов такой роскоши лишены. Life.ru разобрался, почему в США чёрная смородина долгие десятилетия была под жёстким запретом.

Что за война со смородиной?

Почему в Америке запрещали выращивать чёрную смородину? Что такое гриб Cronartium ribicola и чем он опасен?

Так чем же американцам насолила безобидная ягода? Всё дело в драме, развернувшейся в начале XX века. В то время американская лесная промышленность переживала настоящий бум. Белая сосна считалась золотым деревом: её прочная и лёгкая древесина шла на строительство домов, кораблей, производство мебели и бумаги. Лесопромышленники сколачивали целые состояния на сосновых лесах, простирающихся на северо-востоке США. Но в 1900-х годах из Европы вместе с саженцами сосен в Америку случайно завезли страшного врага. Это был гриб Cronartium ribicola, вызывающий болезнь, известную как белая пузырчатая ржавчина.

Этот коварный гриб ведёт себя как зомби-паразит из фильмов ужасов. Он селится на пятихвойных соснах, образует на стволах уродливые вздутия и язвы, из которых сочится жёлтая масса спор. Дерево слабеет, чахнет и в конце концов погибает. Особенно беззащитны перед ним молодые сосенки. Но у гриба есть одна особенность: для завершения своего жизненного цикла ему обязательно нужен промежуточный хозяин. И этим хозяином оказались растения семейства крыжовниковых, то есть вся смородина, чёрная, красная, белая, и непосредственно крыжовник.

Как в США с этим боролись?

Представьте себе: гриб перекидывается с больной сосны на смородиновый куст, там размножается с ужасающей скоростью, а затем миллиарды его свежих спор летят обратно на здоровые сосны, заражая их заново. Особенно опасной сочли европейскую чёрную смородину — она оказалась идеальным инкубатором для «ржавчины». В те времена эффективных фунгицидов ещё не придумали, и лесной бизнес, у которого под ногами горела земля, начал давить на правительство. Результат не заставил себя долго ждать. В 1911 году на федеральном уровне США ввели тотальный запрет на выращивание, продажу и даже транспортировку чёрной смородины. В некоторых штатах под раздачу попали и красная смородина с крыжовником. Приоритет был очевиден: миллиарды долларов от сосновой древесины перевешивали копеечную выгоду от ягодных кустарников. Получается, смородина — ягода-уголовник…

В 1920–1940-е годы началась настоящая охота на ягодки! Целые отряды вычёсывали леса и поля, уничтожая смородину тоннами. Кусты опрыскивали химикатами, сжигали, вырывали с корнем. Это была одна из самых масштабных кампаний по уничтожению одного вида растений в истории США. Федеральный запрет продержался до 1966 года. К тому моменту распространение грибка удалось сдержать, особенно на северо-востоке. Однако полностью победить гриб не получилось — смородина упрямо выживала в глухих лесах, да и сам патоген никуда не делся.

Как дело со смородиной обстоит в США сейчас?

Можно ли сажать чёрную смородину в Америке? В каких штатах до сих пор запрещена ягода?

Что мы видим сегодня? После отмены общеамериканского запрета каждый штат получил право устанавливать свои правила. И многие этим правом воспользовались. В большинстве выращивать смородину разрешили и даже вывели устойчивые к ржавчине сорта. Но во многих местах старые ограничения сохранились. Например, в Массачусетсе чёрная смородина до сих пор вне закона, а красную и белую можно сажать только по специальному разрешению и далеко не везде. В других штатах требуют, чтобы кусты росли на расстоянии не менее 300 метров от любых сосен. Американскому садоводу, который захочет посадить смородину, сначала придётся изучать местные законы.

А теперь вернёмся в Россию. Смородина у нас растёт буквально на каждом шагу: на дачах, в деревенских палисадниках, вдоль дорог, в лесах и даже в городских дворах. Мы, не задумываясь, рвём листья для засолки, варим ароматное варенье, замораживаем ягоды на зиму, делаем настойки и морсы. Для россиян это символ домашнего уюта и лета.