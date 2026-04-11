Дачникам объяснили, за какие растения на участке грозит тюрьма

В России физическим лицам запрещено культивировать коноплю, снотворный мак, а также ряд других растений, содержащих галлюциногены и психотропные вещества. Об этом сообщила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, пишет РИА «Новости».

«Под запретом мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — говорится в сообщении.

Бурякова пояснила, что указанные растения запрещены к выращиванию, поскольку в их составе присутствуют вещества, которые могут быть использованы для производства наркотических средств. Она добавила, что в 2026 году список запрещённых к культивированию растений пополнился кленом американским, также известным как ясенелистный.

При этом, по её словам, если шалфей предсказателей окажется на участке случайно, наказание не последует. Однако его преднамеренное культивирование может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей и уголовную ответственность. Лекарственные виды шалфея, как уточнила эксперт, не подпадают под запрет.

Кроме того, в 2026 году были увеличены штрафы за выращивание борщевика. В Союзе садоводов также отметили, что, несмотря на отсутствие полевой мяты в списке запрещённых растений, её появление на сельскохозяйственных угодьях нежелательно из-за её агрессивного роста, который может привести к гибели урожая.

Ранее сообщалось, что владельцы запущенных дачных и приусадебных участков в России могут быть привлечены к административной ответственности. Председатель комитета Мособлдумы по экологии Владимир Шапкин напомнил, что содержание участков в заросшем состоянии, покрытых бурьяном, является нарушением закона. Нарушителям могут вынести предупреждение или назначить штраф, размер которого зависит от категории правонарушителя: для обычных дачников он составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц – до тысячи рублей, а для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.