Владельцам заросших дачных участков грозит штраф до 10 тысяч рублей

Дачников предупредили: запущенный участок с бурьяном бьёт по кошельку. Как рассказал РИА «Новости» председатель комитета Мособлдумы по экологии Владимир Шапкин, заросшую травой и сорняками территорию содержать запрещено по закону. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.

Суммы зависят от статуса. Обычные дачники заплатят от 300 до 500 рублей, должностные лица — до тысячи, а юридические лица от 5 до 10 тысяч рублей. Шапкин напомнил: сухой бурьян — это не просто некрасиво, а реальная пожарная угроза для соседей. Трава легко вспыхивает, поэтому косить и убирать сухостой нужно вовремя.

Ранее стало известно, что дачникам грозят серьёзные штрафы за нарушение правил сжигания мусора. Размер штрафа зависит от последствий: если нарушение привело к пожару, он может достигать 50 тысяч рублей.