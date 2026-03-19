Россиян предупредили о штрафах за сжигание мусора на даче

Дачникам грозят серьёзные штрафы за нарушение правил сжигания мусора. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Он пояснил, что размер штрафа зависит от последствий. Если из-за нарушения произошёл пожар, сумма может достичь 50 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

«Если же из-за нарушения произошёл пожар и пострадало чужое имущество либо причинён вред здоровью лёгкой или средней тяжести, сумма штрафа составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей», — предупредил эксперт.

Он добавил, что при обычном нарушении требований пожарной безопасности штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма возрастает. Если огонь перекинется на лес, штраф может достичь 60 тысяч рублей. Юрист также напомнил об обязанности возместить ущерб соседям. В случае тяжёлых последствий может наступить уголовная ответственность.

