Россиянам грозит штраф за выезд на лёд весной

За выезд на лёд на автомобиле россиянам грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей, предупредил юрист Степан Углов. По его словам, ответственность может наступить либо по региональным законам, либо по статье 8.42 КоАП РФ.

«Указанная норма предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее 15 рыбаков застряли на дрейфующих льдинах в Финском заливе. Самостоятельно добраться до суши рыбаки не могли. Спасатели на судне на воздушной подушке сняли их и доставили на берег. Никто не пострадал.