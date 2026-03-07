Автомобиль с рыбаками провалился под лёд на Красноярском водохранилище

Легковой автомобиль с двумя рыбаками провалился под лёд на Красноярском водохранилище, мужчины выбрались из салона самостоятельно. Об этом сообщает Краевое государственное казённое учреждение «Спасатель».

Двое жителей края выехали на ледовый покров водоёма, однако из-за потепления он не выдержал массы транспортного средства. Машина оказалась в воде, водитель и пассажир мгновенно среагировали и покинули тонущее авто.

Прибывшие на место сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда сняли мужчин с отколовшейся льдины и доставили на берег. В медицинской помощи рыбаки не нуждались, их передали родственникам.

«В связи с этим случаем, напоминаем всем водителям о необходимости соблюдать осторожность и не рисковать своей жизнью. Пожалуйста, не выезжайте на лёд в необорудованных местах», — обратились представители ведомства к гражданам.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте на Байкале. Под лёд ушел микроавтобус УАЗ с китайскими туристами, что привело к гибели восьми человек, включая 14-летнего ребёнка.