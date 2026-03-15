15 рыбаков застряли на дрейфующих льдинах в Финском заливе

В минувшие выходные спасатели эвакуировали 15 рыбаков в Финском заливе. В Выборгском районе Ленинградской области льдина с 10 людьми оторвалась от берега на 300 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Самостоятельно добраться до суши рыбаки не могли. Спасатели на судне на воздушной подушке сняли их и доставили на берег. Никто не пострадал.

В Петербурге у Толбухина маяка двое мужчин на мотособаке провалились в трещину. Техника утонула, рыбаки выбрались сами, их доставили на берег. Позже в Кронштадтском районе аналогичный инцидент произошёл ещё с тремя рыбаками на мотособаке. Всех спасли, обошлось без травм.

Спасатели напоминают: весной лёд быстро тает и становится непрочным. Выходить на него смертельно опасно. С 16 марта в Петербурге действует запрет выхода на лёд.