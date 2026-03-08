В Подмосковье ищут трёх подростков, пропавших возле реки под Звенигородом

Трое детей пропали в районе подмосковного Звенигорода 7 марта. Об их исчезновении сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным волонтёров, дети исчезли вечером 7 марта. Их видели возле реки, после чего связь с ними оборвалась. Добровольцы и местные жители продолжают поиски в районе водоёма. Во время осмотра территории участники операции нашли шарф. Родители одного из мальчиков опознали вещь и подтвердили, что она принадлежит ребёнку, пишет «Рен-ТВ».

Поисковики уточнили, что пропали 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков.

Очевидцы рассказали волонтёрам о разговоре с местным рыбаком. По их словам, мужчина сообщил, что видел, как дети тонут. Собеседники утверждают, что рыбак решил не звонить в экстренные службы. Он пояснил, что заметил рядом другого человека с удочкой и решил, что тот уже сообщил о происшествии. Мужчину, который слышал детские крики о помощи, сейчас допрашивают.

